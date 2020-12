Silvesterlauf fällt aus

Heddesheim.Auf der Homepage ist noch immer zu lesen, dass die Anmeldung für Ende Oktober geplant ist. Doch längst wurde auch der Silvesterlauf in Heddesheim von der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen überholt. „Nach jetzigem Stand gehen wir von einer Absage aus“, bestätigte Organisationschef Markus Kunkel auf Nachfrage dieser Redaktion.

Zuletzt hatte sich Kunkel, der im September noch den Odenwald-Bike-Marathon samt integrierter Deutscher Meisterschaft in Leutershausen unter Corona-Bedingungen ausgerichtet hatte, den Anmeldeschluss noch für Ende November freigehalten, doch auch dieses Zeitfenster hat sich geschlossen. Und sollte die Politik doch noch unerwartet anders entscheiden, wäre solch ein Event, das sich Kunkel zur Entzerrung an zwei verschiedenen Tagen hätte vorstellen können, zeitlich nicht mehr zu stemmen.

Der Silvesterlauf bildet traditionell den Abschluss der Laufserie um den Bergstraßen-Cup. Doch auch der musste in diesem Jahr nach den Absagen der Altstadtläufe in Hemsbach und Weinheim sowie dem Herbstlauf entfallen. Nur der Mathaisemarktlauf in Schriesheim hatte 2020 zum Auftakt dieser Serie stattgefunden. AT/ü

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020