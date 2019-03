Sium-Faktor bei Enosis

Mannheim.Trainer Musie Sium meldet sich mit einem Ausrufezeichen im Fußballzirkus zurück. In der Winterpause übernahm der 41-Jährige den Kreisligisten SV Enosis und feierte einen Einstand nach Maß: Der Club hat alle drei Spiele seit der Winterpause gewonnen und ist bis auf einen Punkt an die Aufstiegsplätze herangerückt. „Es hat zwischen mir und dem Verein sofort gefunkt. Nach einer längeren Fußballpause hatte ich beim SV ein richtig gutes Gefühl“, erklärt Sium, der sein Team schon in der Hinrunde unter die Lupe nahm. „Ich habe die Jungs gegen Wallstadt gesehen. Ihr Kampfgeist und ihr Engagement haben mir gefallen. Ich hatte noch nie eine Mannschaft mit so viel Willen, auf dem Platz aber auch im Training.“

Siums Aufgabe schien alles andere als einfach. In der Winterpause verließ Topstürmer Berkan Demiröz (Heddesheim) das Team, in der Hinrunde schoss der 28-Jährige 20 Treffer für Enosis. Zudem mussten viele Neuzugänge integriert werden. „Ich war mir nicht sicher, ob es sofort funktioniert. Berkan hat eine Lücke hinterlassen, die Jungs fangen das aber super auf. Uns war wichtig, dass wir den Spaß zurückbringen“, erklärt Sium sein Erfolgsrezept.

Ein Mann der klaren Worte

Noch in der Winterpause lautete das Ziel des 41-Jährigen: Das Team in der Kreisliga etablieren. Nach drei Siegen sehen die Ambitionen anders aus: „Wir haben nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten Lützelsachsen. Es wäre töricht, vor dem Thema Aufstieg die Augen zu verschließen“, so der Coach, der für klare Worte steht: „Mir geht das Verhalten vieler Kreisliga-Coaches auf die Nerven. Wenn du da oben stehst, musst du doch auch aufsteigen wollen und darfst deine Mannschaft nicht demotivieren, indem du deine Ziele nicht klar formulierst.“

Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf den SV ein Schlüsselspiel. Die Sium-Elf fährt zum direkten Verfolger und viertplatzierten SpVgg Wallstadt. „Diese Mannschaft ist natürlich auch ein Aufstiegskandidat, mit ihrer Kaderstärke muss das auch der Anspruch sein. Die haben enorm viel Qualität in allen Bereichen auf dem Feld“, lobt der 41-Jährige den kommenden Kontrahenten. Er hofft allerdings auf einen weiteren Dreier seiner Elf: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Es gibt kein Abwarten oder auf Unentschieden spielen, das können wir mit unserer Offensivkraft gar nicht. Wir haben viel Selbstvertrauen getankt und wollen jetzt die Serie fortsetzen. bah

