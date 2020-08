SKV hält gut mit, Türkspor hat aber mehr Qualität

Mannheim.Der Ball rollt wieder im Wettkampfmodus. Am Wochenende startete die erste Runde im Badischen Fußball-Pokal 2020/21. Für Sandhofen, Rheinau, Käfertal, Hochstätt Türkspor und Heddesheim ist der Wettbewerb aber auch schon wieder beendet.

Sandhofen – FC Türkspor 1:3 (1:2)

A-Ligist SKV verpasste die Überraschung. Landesligist Türkspor Mannheim fuhr letztlich den Pflichtsieg ein. Cem Kuloglu schockte die Platzherren schon nach fünf Minuten mit dem 1:0. Anas Itani erhöhte auf 2:0 (18.). Hoffnung kam bei Sandhofen auf, als Robin Braun kurz vor der Pause das 1:2 (43.) erzielte. Doch der eingewechselte Sencer Koc sorgte mit dem 3:1 (60.) für die Vorentscheidung. „Mit der Leistung war ich zufrieden, der Gegner spielt zwei Klassen höher und hat gezeigt, dass er große Qualität besitzt, aber wir haben gut dagegengehalten“, befand SKV-Trainer Christian Hofsäß.

Heddesheim – Weinheim 1:2 (0:2)

Torhüter Steven Stattmüller, der von Heddesheim nach Weinheim wechselte, avancierte mit einer starken Leistung zum TSG-Matchwinner. „Wir haben einfach die Tore nicht gemacht“, ärgerte sich der Heddesheimer Co-Trainer Klaus Heitz, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Rene Gölz vertrat. Im Duell zweier Verbandsligisten war Weinheim effektiver. Nick Huller nutzte die erste Chance zum 1:0 (14.) für die TSG. Gaetano Giordano erhöhte mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 2:0 (45.+1). Der Fortuna gelang vor 200 Zuschauern nur noch das 1:2 (76.) durch Eric Schaaf.

RW Rheinau – FV Brühl 1:3 (1:1)

Im Derby vor 150 Zuschauern brachte Vittorio Cammillieri (5.) die Brühler nach einer Ecke in Front. Oliver Hörber gelang für Rot-Weiß per direktem Freistoß das 1:1 (38.). Erneut nach einem Standard schlug Cammillieri wieder zu (62.). „Das war unser Genickbruch“, befand RW-Abteilungsleiter Jens Batzler. Zuvor traf SC-Akteur Boban Peric nur den Pfosten (55.). Fabian Weiß machte per Konter das 3:1 (87.) für Brühl.

SC Reilingen – VfR Mannh. 1:9 (0:4)

Yanick Haag (12., 45.), Ugo-Mario Nobile (15.) und Fabian Herchenhan (36.) per Elfmeter sorgten für eine komfortable VfR-Halbzeitführung. Maurice Mayer (53.), Cihad Ilhan (58., 61.) und Benedikt Koep (85.) bauten die Führung auf 8:0 aus. Patrick Rittmaier vom Kreisligisten verkürzte per Strafstoß auf 1:8 (89.). Haag stellte jedoch mit dem 9:1 (90.) den alten Abstand wieder her.

Rettigheim – VfL K. Neck. 0:5 (0:2)

Mit einem verwandelten Strafstoß durch Egzon Abdullahu (15.) bekam der VfL Kurpfalz die Partie beim Kreisligisten schnell in den Griff. Idris Yildirim erhöhte auf 2:0 (45.). Danach war Abdullahu (55., 58.) wieder erfolgreich. Daniel Gulde sorgte für das 5:0 (85.). „Der Sieg hätte noch höher ausfallen können“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc.

Hoch. Türk. – Bamment. 1:6 (0:4)

Mit dem prominenten Neuzugang Rene Schwall im Aufgebot war der Kreisligist FC Hochstätt Türkspor chancenlos. Bereits zur Pause stand es 0:4, Berkan Demiröz gelang im zweiten Durchgang nur noch Ergebniskosmetik für Hochstätt (86.).

Käfertal – HD-Kirchheim 2:3 (2:2)

Marcel Sutter (3.) und Tom Bertsch (14.) brachten den A-Ligisten mit 2:0 in Front. Doch Landesligist Kirchheim drehte das Spiel noch durch Treffer von Justin Neuner (37., 75.) und Jonathan Weisser (45.).

FK Srbija – Horrenberg 4:5 n.V.

In einem torreichen Spiel zweier Landesligisten unterlag Srbija knapp. Anton Markovic (36.) und Abdellatif Sabri (40.) egalisierten Rückstände. Pascal Gummel (50.) und noch mal Markovic (60.) brachten Srbija mit 4:2 scheinbar schon auf die Siegerstraße. Doch Horrenberg glich in der 79. Minute aus und erzielt in der 104. Minute noch den Siegtreffer. bol

