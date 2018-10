SKV Sandhofen fährt den fünften Sieg in Serie ein

Mannheim.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, gab sich der FV 03 Ladenburg erneut keine Blöße und gewann bei der SG Mannheim. Am nächsten Spieltag erwartet der verlustpunktfreie Spitzenreiter Fortuna Heddesheim II zum Topspiel.

SG Mannh. – FV Ladenb. 0:5 (0:4)

Der FV 03 Ladenburg ging im Duell mit der SG Mannheim von Beginn an engagiert zu Werke und entschied die Partie bereits vor der Pause. Danach schaltete der FV 03 einen Gang runter, dennoch fand die SG kaum Mittel gegen starke Römerstädter.

Käfertal – SG Viernheim 2:2 (0:1)

Der SC Käfertal knüpfte zu Beginn nahtlos an die enttäuschende Pleite der Vorwoche an. Nachdem die SG Viernheim auf 2:0 erhöhte, schien das Spiel entschieden, doch diesmal zeigten die Spieler von SCK-Trainer Ralf Dalmus eine Trotzreaktion. Es ging ein Ruck durchs gesamte Team und Maximilian Minghe gelang der Ausgleich (86.). Am Ende drückte Käfertal sogar noch auf den Sieg, doch das wäre aufgrund der schwachen ersten Spielhälfte zuviel des Guten gewesen.

Sandhofen – TSV Amicit. II 3:1 (0:1)

Bereits in der ersten Halbzeit hatte der SKV Sandhofen ein deutliches Übergewicht gegen den TSV Amicitia Viernheim. Doch die Amicitia ging überraschend kurz von der Pause nach einem Konter in Führung. Dank einer weiteren Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt gingen die drei Punkte zurecht an überlegene Sandhofener, die den Sieg durch ihre Willenskraft und die bessere Spielanlage letztendlich erzwangen.

Heddesh. II – Laudenbach 2:1 (2:1)

Nach überragendem Beginn, mit einem frühen Doppelschlag innerhalb von einer Minute, stellte der FV Fortuna Heddesheim den Spielbetrieb nahezu ein und ließ den SV Laudenbach nach einem Standard verkürzen. Heddesheim hatte danach dreimal Pech mit Aluminium-Treffern und so stand das Spiel bis zum Ende auf Messers Schneide. Doch der FV brachte den Sieg über die Runden.

Schriesheim – Feudenh. 6:0 (2:0)

Der SV Schriesheim ging gegen den ASV Feudenheim mit seinem ersten Angriff durch den späteren Doppeltorschützen Jonas Mildenberger in Führung (1.). Im Anschluss an den Treffer zum 2:0 dezimierte sich der ASV wegen Meckerns selbst (26.). Danach folgte Einbahnstraßenfußball auf das ASV-Tor. Als die Kräfte der in Unterzahl agierenden Gäste nachließen, legte der SVS weitere Tore zum verdienten und ungefährdeten Sieg nach.

Ilvesheim – DJK Feudenh. 2:1 (1:0)

Eine blitzsaubere Leistung zeigte die Spvgg 03 Ilvesheim. Dabei ließ sie sogar noch einige hochkarätige Chancen ungenutzt. Besonders schön herausgespielt war das vorentscheidende Tor zum 2:0. Eine klasse Kombination über den Flügel vollendete Spvgg-Spieler Marco Annese mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Der Anschlusstreffer für die DJK Feudenheim kam letztlich viel zu spät (92.).

