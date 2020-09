SKV Sandhofen macht Aufstiegsambitionen deutlich

MANNHEIM.Beim verspäteten Saisonauftakt hat der SKV Sandhofen in Feudenheim überzeugt. Nach dem verpatzten Rundenstart in Käfertal meldete sich der SV Schriesheim beeindruckend mit einem furiosen 14:1-Erfolg zurück.

ASV Feudenh. – Sandh. 1:4 (0:2)

Der ASV Feudenheim hatte sich gut auf den SKV Sandhofen vorbereitet und stand anfangs sehr kompakt. Sandhofen verschoss gleich zwei Elfmeter und hatte Glück, dass der ASV seine Großchancen nicht nutzte. Am Ende war es der überragende Pascal Eckert, der mit seinen vier Toren den Sieg des SKV besorgte.

Wallst. II – MFC Phönix 1:5 (1:1)

Nachdem die Partie anfangs von beiden Seiten ausgeglichen gestaltet wurde, erhöhte Phönix Mannheim zunehmend den Druck. Die Spvgg Wallstadt II kam zunehmend unter die Räder und agierte in der Folge nicht mehr auf Augenhöhe. Dabei verursachte die Spvgg zwei Foulelfmeter. Das 1:5 war ein noch glimpfliches Ergebnis für die Wallstädter.

Hohens. – Am. Viernh. II 2:1 (0:0)

Erst nach der Pause wachte die SG Hohensachsen auf und ging verdient in Führung. Obwohl der TSV Amicitia Viernheim II klar unterlegen war, nutzte er eine Unachtsamkeit der SG zum Ausgleich. Sekunden vor Schluss gelang Hohensachsen noch der Lucky Punch nach einem Eckball.

SG Mannh. – SG Viernh. 3:1 (1:0)

Die SG Mannheim stand anfangs sicher und baute das Spiel gekonnt auf. Da Mannheim in der zweiten Halbzeit den Faden verlor, ermöglichte sie der SG Viernheim den Ausgleich. Diese schwächten sich aber durch unnötige Fehler selbst und verloren zwei Spieler durch Platzverweise. Dadurch fand Mannheim wieder ins Spiel. Geschickt konterten sie die Viernheimer aus.

Weinh. II – FV Heddesh. II 1:5 (0:4)

Da die TSG Weinheim gut spielte, fiel das Ergebnis am Ende etwas zu hoch aus. Dennoch zeigte der FV Fortuna Heddesheim II guten Fußball, ging früh hoch in Führung und gewann am Ende auch verdient.

SV Laudenb. – Käfertal 0:2 (0:0)

Gegen Aufsteiger SV Laudenbach zeigte der SC Käfertal kein gutes Spiel. Erst ein direktes Freistoßtor zehn Minuten vor Schluss ließ Käfertals Knoten platzen.

SV Schriesh. – Türkspor 14:1 (6:1)

Von Beginn an spielte der SV dominant auf und ließ der Spvgg Türkspor Edingen keine Chance. Türkspor war ein guter Verlierer, stellte das Fußballspielen nie ein und führte die Partie fair zu Ende.

DJK Feudenh. – Lützels. II 3:1 (1:0)

Die DJK Feudenheim war das bessere Team und gewann verdient. Pascal Jurek, der Torhüter der TSG Lützelsachsen II, sorgte dafür, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel.

