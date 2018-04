SKV Sandhofen mit starker Aufholjagd

Anzeige

Käfertal – Heddesheim II 4:1 (2:1)

Nach starkem Beginn des SC Käfertals verflachte die Partie gegen den FV Fortuna Heddesheim zusehends. Insgesamt ein verdienter Heimsieg der Käfertaler, bei dem nur Schiedsrichter Jannick Geis über die gesamte Spielzeit fehlerfrei agierte.

Ilvesheim – Ladenburg 2:3 (1:1)

Gut begonnen, dann stark nachgelassen bis hin zum kompletten Ausfall des Kollektivs waren die drei Phasen im Spiel der Spvgg 03 Ilvesheim. Im Duell gegen die LSV Ladenburg unterlag sie knapp, hatte sich das aber selbst zuzuschreiben.

Feudenheim– Hohens. 2:1(1:0)

In einem von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägten Spiel mit wenig Torraumszenen setzte sich am Ende der ASV Feudenheim knapp gegen die SG Hohensachsen durch. Matchwinner für den ASV war Fabian Jaspers mit einem fulminant verwandelten Freistoß aus 30 Metern Torentfernung in den Winkel.

SG Mannh. – Hemsbach II 2:2 (2:1)

Nach ausgeglichener erster Spielhälfte, in der die SG Mannheim kurz vor der Pause in Führung ging, übernahmen die Mannheimer endgültig die Initiative und drängten auf die Entscheidung. Im Abschluss fehlte allerdings das Quäntchen Glück. So ermöglichte eine Standardsituation der SG Hemsbach den Ausgleich.

Viernheim – 07 Mannh. 3:1 (2:0)

Drei wichtige Punkte holte sich die SG Viernheim im Duell mit der Spvgg 07 Mannheim. Dabei zitterten sich die Viernheimer mit Schwerstarbeit zu einem holprigen Sieg.

Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018