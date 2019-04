SKV untermauert Ambitionen

Mannheim.Dank eines 2:1-Erfolges über die Spvgg 03 Ilvesheim bleibt der SKV Sandhofen dem spielfreien Tabellenführer FV Ladenburg auf den Fersen. Gleichzeitig hat die Mannschaft von Matthias Burosch die sechs Spiele andauernde Siegesserie der Ilvesheimer beendet.

Sandhofen – Ilvesheim 2:1 (0:0)

Die Spvgg 03 Ilvesheim war gegen den SKV Sandhofen in den ersten 45. Minuten klar feldüberlegen, ließ jedoch einige Chance ungenutzt. Kurz nach der Pause markierte Alexander Hilbert dann doch die Führung. Von da an kam Sandhofen immer besser ins Spiel. Jakub Bednarski erzielte prompt den Ausgleich. In der Folge war den Gastgebern anzumerken, dass sie den Sieg mehr wollten als die Insulaner und wurden in der 74. Minute durch Adriano Oliveira Dos Santos mit dem 2:1 belohnt.

SG Mannh. – Laudenbach 2:1 (0:0)

Die SG Mannheim war in der ersten Hälfte gegen den SV Laudenbach die klar bessere Mannschaft, verpasste es aber, ihre Chancen zu nutzen. Der SVL kam stärker aus der Kabine und ging durch Tim Eitzer in Front, vergaß aber, weitere Treffer nachzulegen. Dies bestrafte Ilija Zivkovic mit dem Ausgleich. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, schlug Josip Kalaica zu und bescherte der SG einen Sieg in letzter Sekunde.

Käfertal – ASV Feudenh. 2:3 (0:1)

Der ASV Feudenheim ging durch ein Kontertor von Vito Pasculli früh in Führung . Käfertal bestimmte im Anschluss das Geschehen, ohne sich allerdings Torchancen herauszuarbeiten. In Halbzeit zwei überschlugen sich die Ereignisse: Den Käfertaler Ausgleich durch Fabian Vogele konterte der ASV mit einem Doppelschlag von Pasculli und Lars Seufert. Der Anschlusstreffer für Käfertal durch Nahom Debrezion fiel zu spät.

Schriesh. – Hohensachs. 2:0 (2:0)

Dank einer abgeklärten Leistung bezwang der SV Schriesheim die SG Hohensachsen. Den Grundstein legte der SVS dabei schon vor der Pause, als er durch Tore von Marius Lohnert und Jonas Mildenberger mit 2:0 in Front lag. Nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr viel.

Wallstadt II – DJK Feudenheim 0:0

Für die SpVgg Wallstadt und die DJK Feudenheim geht es in dieser Saison nicht mehr um viel, da beide Teams im Mittelfeld der Tabelle festhängen. Dementsprechend ereignisarm war auch das Spiel.

TSV A. Viern. II – SG Viern. 2:1 (2:1)

Personell verstärkt, entschied der TSV Amicitia Viernheim auch das zweite Lokalderby gegen die SG Viernheim für sich. Dabei lieferten sich beide Teams ein packendes Duell, das eigentlich keinen Sieger verdient hätte.

