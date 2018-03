So erfolgreich wie nie zuvor

Anzeige

Erstmals im Kreis der Nominierten sind die Inline-Herren des ISC (1. DM, 1. Deutschland-Pokal) und die Golfer des GC Mannheim-Viernheim (3. DM). Zu alten Bekannten zählen die Softballerinnen der Tornados (1. DM, 5. Europa-Cup), die Tennis-Herren von Grünweiß (2. BL), die Turnerinnen der TG Mannheim (4. BL), die Synchronnixen des VVM (4. Masters-WM), oder die Eishockey-Adler, die im Viertelfinale der Play-offs ausschieden.

Bei den Damen haben die MTG-Leichtathletinnen Ricarda Lobe Alexandra Burghardt, Nadine Gonska, Yasmin Kwadwo, Jessica-Bianca Wessolly, Hannah Mergenthaler, Fabienne Amrhein (alle Lauf) und Yemisi Ogunleye (Kugel) das Sagen. Sie alle gewannen DM-Medaillen und waren bei WM oder EM mit Edelmetall oder zumindest Finalplätzen erfolgreich. Sie konkurrieren mit Eiskunstläuferin Nathalie Weinzierl (MERC, 1. DM, WM-Start), Curling-Ass Pia-Lisa Schöll (CCM, 1. DM, 6. EM, 9.WM), Hockeyspielerin Nike Lorenz (2. DM, 2. World League, 4. EM) und Ringtennisspielerin Silke von Aschwege (Post SG), die zum 25. Mal DM-Gold gewann.

Otcheres Höhenflug

Drei MTG‘ler führen die Nominierungsliste in der Kategorie „Sportler des Jahres“ an. Da ist einmal Speerwerfer Andreas Hofmann, der nicht nur ins WM-Finale kam (8.), sondern auch bei der Universiade mit 91,07 m (2. Platz) in die absolute Weltelite vorstieß. Langläufer Steffen Ulmrich überraschte mit DM-Gold bei der U 20 über 10 000 m und Bronze im Crosslauf. Ebenfalls zur U 20 gehörte Stabhochspringer Julian Otchere, der nach dem DM-Titel für die EM nominiert wurde. Mit dem WM-Titel im Faustball hält Nick Trinemeier (TV Käfertal) dagegen, auch Kanute Max Lemke wirft WM-Gold im K4 und einen Weltrekord in die Waagschale. Auf jeden Fall konkurrenzfähig sind Nicolai Kornhaß vom 1. Mannheimer Judoclub (2. EM der Sehgeschädigten, 1. DM) und Golfer Allen John von der Gehörlosensport- und Kulturgemeinschaft (1. DM, 1. Deaf Olympics).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018