Sommer-Renntag in Hassloch

Hassloch.Acht Pferderennen werden am Sonntag beim Sommer-Renntag des Pfälzischen Rennvereins Hassloch mit Bürgermeister Lothar Lorch als Präsident an der Spitze ausgetragen. Insgesamt kommen 63 Pferde an den Ablauf. Um 13 Uhr öffnen sich die Tore der idyllischen Waldrennbahn. Eröffnet wird die Veranstaltung durch ein Reitpferderennen, doch zu den Höhepunkten zählt zweifelsohne der „Preis des Pferdeland Kollerinsel“ hinter dem sich ein Nachwuchsrennen verbirgt. Es handelt sich um den 5. Lauf beim „Wettstar Junior-Cup Südwest 2018“, den der Verband Südwestdeutscher Rennvereine organisiert. Vier Rennen in Zweibrücken, Hassloch, Saarbrücken und Iffezheim fanden bereits statt, an denen maximal 25 Jahre alte Reiterinnen und Reiter teilnehmen konnten. red