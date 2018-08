Sorgenfalten beim TVG

Großsachsen.Eigentlich sollte in der neuen Runde alles anders werden. Der TVG Großsachsen hoffte endlich wieder auf eine verletzungsfreie Saison. Die Runde 2017/18 hatte allen Verantwortlichen, Spielern und Fans viel abverlangt. Immer wieder fielen Spieler auf den Schlüsselpositionen über Wochen oder gar Monate aus, so war es umso bemerkenswerter, dass die Germanen mit einem Kraftakt auf dem neunten Platz der 3. Handball-Liga Ost die Saison abschlossen.

Über die Pause sollte neue Kraft getankt werden und die Rekonvaleszenten hatten Zeit, an ihrem Comeback zu arbeiten. Leider lief aber die Vorbereitung für Trainer Stefan Pohl nicht wie gewünscht: „Wir hatten immer wieder Ausfälle zu beklagen, haben ständig mit anderen Formationen gespielt somit war es ein einziges Auf und Ab. Richtig guten Spielen folgten Auftritte, die man nur als Totalausfall bezeichnen kann.“

Purucker braucht noch Zeit

Wer alles im ersten Heimspiel am heutigen Samstag um 20 Uhr gegen Hanau spielen wird, entscheidet sich kurzfristig. Klar ist, dass Mittelmann Denny Purucker nach seinem Kreuzbandriss noch etwas Zeit braucht. „Wenn überhaupt, kann er maximal in der Defensive eingesetzt werden. Aber egal wer spielt, ich erwarte, dass jeder brennt, denn endlich geht es wieder um Punkte und wir starten mit einem Heimspiel in die Saison. Mit der HSG Hanau kommt da natürlich gleich ein richtig harter Brocken“, sagt Pohl.

Der Vorjahres-Dritte zeigte im DHB-Pokal, dass er richtig gut in Schuss ist. Gegen den Bundesligisten SG BBM Bietigheim gab es eine denkbar knappe und bittere 32:33-Niederlage. Besonders achten sollten die „Saasemer“ auf die beiden Rückraumspieler Jannik Ruppert und Marc Strohl sowie den Neuzugang am Kreis, Yannik Woiwod. Zusätzlich steht mit dem erst 17-jährigen Tarek Marschall ein echter Rohdiamant im Kader des Drittligisten.

Pohl weiß um die Schwere der Aufgabe: „Hanau erwarte ich neben den Topfavoriten Eisenach und Nußloch vorne in der Tabelle.“ hm

