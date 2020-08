Souveräner VfR nun gegen Weinheim

MANNHEIM.Der Favorit hat sich durchgesetzt. Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim gewann am Sonntagabend in der 2. Runde des Badischen Pokals beim Landesligisten FC Türkspor Mannheim mit 3:0 (2:0). Die Rasenspieler waren vor 200 Zuschauern in der ersten Spielhälfte klar überlegen. Yanick Haag (27.) und Neuzugang Cihad Ilhan (33.) bescherten dem VfR eine verdiente 2:0-Führung. In der zweiten Halbzeit agierte der FC Türkspor besser und gestaltete die Begegnung ausgeglichen. Letztlich ließ die Defensive des VfR nichts mehr zu. Kurz vor dem Abpfiff erzielte Leon Ono (90.+3) den 3:0-Endstand.

„Für uns war das noch einmal eine sehr gute Trainingseinheit in der Vorbereitung. Der VfR hat gezeigt, dass er eine sehr gute Mannschaft ist. Aber wir haben in der zweiten Hälfte sehr gut dagegengehalten“, befand Sefa Öztürk, der Sportliche Leiter des Landesligisten.

„Wir haben druckvoll angefangen, hätten schon in den ersten zehn Minuten 3:0 führen müssen. Das 2:0 zur Pause war verdient. Im zweiten Durchgang haben wir es dann ein bisschen versäumt, das dritte Tor zu machen. Letztlich war es aber ein sicherer Sieg“, sagte Hakan Atik, der Sportliche Leiter des VfR Mannheim. „Was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt. Aber wir haben viele Chancen liegen gelassen und es uns so unnötig schwer gemacht. Insgesamt hat das Team große Spielfreude gezeigt, es hat Spaß gemacht“, sagte VfR-Coach Andreas Backmann. Nächster Gegner der Rasenspieler ist nun Ligakonkurrent TSG 62/09 Weinheim.

VfB St. Leon – VfL Kurpfalz 2:1 (1:1)

Die Neckarauer sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Beim Landesliga-Konkurrenten und Angstgegner zeigte der VfL Kurpfalz zunächst eine ordentliche Leistung. Ugur Beyazal gelang die frühe 1:0-Führung (6.). St. Leon glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Mauritz Wicker (45.+1) aus. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erzielte Lukas Lackner das 2:1 (53.) für die Platzherren. Danach war Neckarau am Drücker, aber es blieb beim knappen Sieg des VfB. „Bei den Temperaturen war es ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc und befand: „Wir sind mit der Führung gut ins Spiel gekommen, haben die Partie aber in der ersten Hälfte noch aus der Hand gegeben.“ bol

