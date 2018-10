Soylu holt WM-Gold bei den Masters

Casablanca.Eyüp Soylu (Bild) vom 1.Karate-Do Mannheim-Schönau hat einmal mehr seine Klasse im Sambo der Senioren unter Beweis gestellt und sich bei der Masters-WM in Casablanca (Marokko) den Weltmeister-Titel in der Klasse M5 bis 100 Kilogramm gesichert. Sambo ist eine Mischung aus Ringen und Judo und hat seine Wurzeln in Russland.

Nach klaren Erfolgen in der Vorrunde beendete der Mannheimer Sambo-Spezialist im Achtelfinale dem Kampf gegen einen französischen Starter vorzeitig und stand somit im Halbfinale. Dort war auch der bulgarische Vize-Europameister im Judo keine allzu große Hürde, womit Soylu schon Silber sicher hatte. Im Finale wartete dann ein Starter aus der Ukraine, den Soylu aber ebenfalls klar besiegte und sich über den WM-Titel freuen durfte. red

