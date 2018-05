„Soziales Miteinander will gelernt sein“

Anzeige

Der Badische und der Schwäbische Turnerbund haben sich 1848 im Zuge der badischen Revolution gegründet. Weshalb wird in einer Welt der kurzlebigen Trendsportarten noch immer geturnt?

Mengesdorf: Die Vereine der beiden Verbände haben stets mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt gehalten und erbringen eine unverzichtbare Leistung für eine demokratische Bürgergesellschaft: hinsichtlich der sportlichen Angebote für Menschen jeden Alters und Leistungsniveaus; hinsichtlich der Bindungswirkung für den Zusammenhalt einer Gesellschaft; aber auch als Erfahrungsfeld für demokratische Prozesse und Strukturen. Es geht außer um motorische Grundausbildung und die Lust auf ein lebenslanges Sich-Bewegen auch um das soziale Miteinander. Beides will erlernt, gestaltet und praktiziert sein. Trendsportarten sind dabei eine willkommene Abwechslung. Für Kontinuität und Stabilität in sozialen Gebilden sind sie weniger geeignet.

Landesturnfeste im Südwesten Deutschlands gibt es seit 1861, was hält solche Massenveranstaltungen lebendig?

Mengesdorf: Turnfeste sind keine kommerziellen Veranstaltungen und gerade deshalb so wichtig. Es würde unserer Gesellschaft guttun, wenn es auch in anderen kulturellen Bereichen mehr Veranstaltungen dieser Art geben würde. Bei Turnfesten wird ein friedliches, aktives, solidarisches und sozial engagiertes Lebensgefühl, das in den Turnvereinen gepflegt wird, in die Öffentlichkeit getragen. Deshalb wollen wir auch nicht unter uns bleiben, sondern die Menschen mit hineinnehmen in die Turnfestatmosphäre.

Alle fünf Jahre gibt es Internationale Deutsche Turnfeste. Warum dann auch seit 2001 alle zwei Jahre eines in Baden-Württemberg? Ist das nicht eine Überflutung?

Mengesdorf: Es ist schon ein verdichtetes Angebot an Großveranstaltungen, die unsere Vereine herausfordern. Dazu kommen ja noch die Landeskinderturnfeste. Andererseits haben sie die Möglichkeit, die genau passenden Veranstaltungen zu besuchen.

Was ist für die Jüngeren „cool“ an Turnfesten?

Mengesdorf: Turnfeste sind besonders bei den Jungen beliebt. Über 50 Prozent der Teilnehmer in Weinheim sind unter 30 Jahre alt. Ich glaube, das reizvollste für die jugendlichen Teilnehmer ist das Gemeinschaftserlebnis, das mit einem Turnfest verbunden ist.

Wie ist die Teilnehmerentwicklung zu beurteilen? 2016 in Freiburg waren es noch 17 000.

Mengesdorf: Wir sind mit der Zahl von über 12 000 Teilnehmern und 30 000 Übernachtungen wirklich zufrieden, viel mehr hätten Weinheim und Umgebung gar nicht aufnehmen können. Der traditionelle Zeitrahmen in den Pfingstferien macht uns Probleme, da dies die Hauptferienzeit geworden ist, was sich besonders auf die schwierige Aufgabe der Suche nach freiwilligen Helfer auswirkt. sd

