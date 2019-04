Spätfolgen des Finales

MANNHEIM.Nach dem verlorenen Endspiel im Mannheimer Kreispokal gegen den TSV Amicitia Viernheim (1:3 n.V.) kämpft die TSG Rheinau in der Fußball-Kreisklasse A1 mit der Rückkehr in die Normalität. In der Liga ist ob der Aussichtslosigkeit nach oben und der Sicherheit zu den bedrohlichen Plätzen ein wenig Langeweile eingekehrt. „Es geht darum, die verletzten und angeschlagenen Spieler wieder an Bord zu bekommen und am Ende so viele Punkte wie möglich zu holen“, sagte TSG-Trainer Niki Antos unmittelbar nach Ende der Nachholpartie gegen den KSC Schwetzingen (2:6) am vergangenen Mittwoch. Dass der Coach im zweiten Durchgang sogar selbst das Trikot überstreifen musste, war der personellen Misere des A-Ligisten geschuldet. „Eine komplette, stärkere Mannschaft steht außerhalb des Spielfeldes“, deutet Antos auf den Ausfall etlicher Stammkräfte hin.

Zwar gingen die Rheinauer gegen den Aufsteiger aus Schwetzingen in der 21. Minute durch einen satten Schuss von Sven Antos ins Torwarteck in Führung, im zweiten Durchgang merkte man jedoch, dass die Rheinauer in den 120 Minuten des Pokalfinales etliche Körner gelassen haben. Hüseyin Erdogan, der nur noch abstauben musste (55.), Okan Demir per Kopf nach einer Ecke (68.) und Batuhan Keskin, dessen verunglückte Flanke im langen Eck einschlug (74.), drehten die Partie für die Gäste. Trainer Niki Antos verkürzte zwar nochmal per Elfmeter (82.), doch Oguz Ünvers Hattrick innerhalb von sechs Minuten (84., 87., 90.) besiegelte die Rheinauer Niederlage endgültig. Trainer Antos putzte den Mund ab und richtete seinen Blick nach vorne auf das Spiel gegen den TSV Neckarau. „Wir müssen über den Kampf reinfinden und wollen es so lange wie möglich offen gestalten“, plant Antos. wy

