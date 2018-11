Spannender Titelkampf

Hockenheim.Im Duell zweier Top-Teams der Ringer-Regionalliga stehen sich am Samstag, 20 Uhr, Tabellenführer RKG Reilingen/Hockenheim und der ambitionierte Aufsteiger ASV Schorndorf gegenüber. Die Schwaben haben bereits fünf Punkte Rückstand auf die Staffel von Wolfgang Laier und damit wohl die letzte Chance, die Meisterschaft aus eigener Kraft für sich zu entscheiden.

Ein gewichtiges Wörtchen bei der Titelvergabe möchte weiterhin der KSV Schriesheim mitreden. Die Bergsträßer empfangen am Samstag, 20 Uhr, Schlusslicht AB Aichhalden, das vor Wochenfrist allerdings durch einen fulminanten Sieg gegen Hofstetten aufhorchen ließ und sich tapfer gegen den drohenden Abstieg wehrt. Erneut reisen muss der SRC Viernheim, der beim KSV Hofstetten gastiert.

Bedingt durch den Nachholkampf der SVG Nieder-Liebersbach gibt es in der Oberliga an diesem Wochenende sechs Begegnungen. Am Samstag kämpft der Tabellenzweite RSC Eiche Sandhofen gegen den KSV Malsch (20 Uhr), Spitzenreiter ASV Ladenburg trifft auf Außenseiter KSV Hemsbach (20 Uhr). T.P.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018