Spannung beim MorgenMasters: 15 Teams wollen ins Finale

Mannheim.Das fünfte und letzte Qualifikationsturnier des 25. MorgenMasters ist gestern Abend in der GBG Halle mit den ersten 18 Vorrundenspielen gestartet. Insgesamt kämpfen 15 Mannschaften in drei Gruppen um die letzten freien Plätze im großen Final-Turnier am Sonntag. Auch A-Ligist SV 98/07 Seckenheim darf sich nach seinem starken Auftritt beim vierten Quali-Turnier noch Hoffnungen machen, den Sprung unter die besten Hallen-Mannschaften der Region zu schaffen. Seckenheim startete mit einer 0:2-Niederlage gegen Türkspor Mannheim (hier links Seckenheims Nicolas Bosch gegen Türkspors Oguzhan Yildirim) ins Turnier. Dem SV Rippenweier kassierte gegen den FC sogar eine 0:8-Pleite. Heute geht es ab 17.30 Uhr mit der Vorrunde weiter, das Endspiel ist für 21.40 Uhr vorgesehen. red

