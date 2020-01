Sparta und Orion sichern sich Titel

Das Team des BC Sparta. © Sparta

Mannheim.Während sich die Bundesligateams aus der Region noch auf den Rückrundenstart am 15. Februar in Langen bzw. Bamberg vorbereiten sind die Entscheidungen in den Landesklassen um Titel und Platzierungen gefallen. Am letzten Spieltag der Baden-Ligen trafen in der Mannheimer Bowling World die besten Damen- und Herrenteams der Region ein letztes Mal aufeinander, um die Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga Süd zu ermitteln. Nachdem die Würfel um Meisterschaft, Aufstieg oder Klassenerhalt in den unteren Landesklassen bereits gefallen waren, konzentrierten sich die Bowlingfreunde in Baden zum Abschluss auf den Titelkampf in der obersten Landesklasse.

Den längsten Atem hatte bei den Damen der Vorjahrsdritte BC Orion Mannheim, der erst am vorletzten Spieltag an die Tabellenspitze rückte und sich mit einem überzeugenden Finale die badische Meisterschaft vor Eintracht Käfertal/Viernheim und Vorjahresmeister DBC Nova Mannheim sicherte. Für Orion am Ball waren Yvonne Schell, Natalie Braoh-Weissgerber, Jeanette Wentzke, Bianca Brenzinger und Cornelia Pissarczyk.

Bei den Herren überzeugte der BC Sparta Mannheim, der sich die im Saisonverlauf erarbeitete Tabellenführung auch beim letzten Start nicht nehmen ließ. Die BSV Cracks mit Tyler Bosselmann, Thorsten und Matthias Schmidt, Martin Grewe, Rouven Krohn und Christopher König verteidigten ihren Acht-Punkte-Vorsprung bis zum Schluss und holten sich den obersten Landestitel vor Royal Viernheim und dem ABC Mannheim 2. Für die Bowlingfreunde in der Metropolregion heißt es Daumen drücken, dass die Titelträger in der kommenden Saison die Präsenz des Rhein-Neckar Raums in der Zweiten Liga verstärken werden.

Gespannt darf man auf das Abschneiden der Orion Damen sein, die früher in anderer Besetzung schon Bundesliga-Luft geschnuppert haben. Für Sparta ist es ein weiterer Anlauf, endlich in die Oberklasse vorzudringen. Die Aufstiegsspiele finden am 2. und 3. Mai im Ludwigshafener Felix-Bowlingcenter statt, ein Heimspiel für die BSV-Teams das Erwartungen weckt. ra

