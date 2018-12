Spartak nimmt neuen Anlauf

MANNHEIM.Was für die meisten Fußballer aus der Region eine gelungene Abwechslung zum Ligaspielbetrieb ist, ist für die Fußballer des Red Stars Futsal Club Spartak Mannheim Alltag: Hallenfußball. 2009 wurde der FC Spartak Mannheim als erster reiner Futsal-Verein im Kreis vom früheren Futsal-Profi Oleg Popov gegründet. Der Name des Clubs ist angelehnt an den Fußballverein aus Popovs russischer Heimat Spartak Moskau.

„Nach anfänglichen Teilnahmen an der Futsal-Liga Baden stagnierte die Entwicklung aber leider etwas, da sich nicht mehr genügend Spieler gefunden haben, die Interesse an Futsal hatten“, erklärt Denis Peschke, der erst später zum Verein stieß, dann aber eine entscheidende Rolle einnahm. „2015 bin ich nach meinem Studium aus Münster, wo ich für den USC Münster in der Futsal-Regionalliga West gespielt habe, in meine Heimatstadt Mannheim zurückgekehrt. Hier wollte ich weiter Futsal spielen, musste aber feststellen, dass der einzige Club Spartak Mannheim zwischenzeitlich den Spielbetrieb eingestellt hatte.“

Training in der JVA

Peschke nahm Kontakt mit Popov auf und regte an, den Verein wieder zum Leben zu erwecken. Drei Jahre der erfolglosen Suche nach einer freien Hallenzeit in Mannheim endeten vor wenigen Wochen mit der Zusage für zwei Stunden pro Woche in der Sporthalle der JVA Mannheim. Die Mannschaft, die erst vor etwas mehr als zwei Monaten den Trainingsbetrieb aufgenommen hat, besteht aus Familienmitgliedern, Freunden und einigen Studenten, die über den Hochschulsport rekrutiert wurden.

„Um der Kooperation mit Oleg Popov einen eigenen Touch zu geben, habe ich in Anlehnung an meinen Lieblingsverein Roter Stern Belgrad noch den Namenszusatz Red Stars hinzugefügt“, erklärt Peschke den langen Vereinsnamen. Stand heute hat der Red Stars FC Spartak Mannheim 16 Mitglieder und startete am 15.Dezember an einem Doppelspieltag gegen den FC Alemannia Wilferdingen und den FSC Philippsburg ohne große Ambitionen in die Derbystar Futsal Liga. „Da sich unsere Trainingseinheiten an einer Hand abzählen lassen, steht bei uns das Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund, um dann im folgenden Jahr anzugreifen“, bestätigt Peschke. Das Gute an der noch fehlenden Popularität dieser Hallenfußball-Variante ist, dass man sich mit der Meisterschaft in der nur sieben Clubs umfassenden Liga schon für das Turnier um die Deutsche Meisterschaft qualifizieren kann.

Ohne Bande, kleinere Tore

Dennoch ist die Hochburg des Futsal-Sports im Badischen Fußball-Verband eher im Raum Karlsruhe/ Pforzheim angesiedelt. Neben dem Red Stars FC Spartak Mannheim als reinen Futsal-Verein ist aus dem Kreis Mannheim sonst nur noch der TSV Amicitia Viernheim in der Liga vertreten. Wer denkt, dass Hallenfußball gleich Hallenfußball ist, sieht sich getäuscht. Während beim MorgenMasters auf Kunstrasen, mit Vollbande, Fünf-Meter-Toren und normalen Freifeld-Fußbällen gespielt wird, weicht die Futsal-Variante genau in diesen Rahmenbedingungen, aber auch im Regelwerk vom klassischen Hallenfußball ab.

„Aufgrund dieser Unterschiede zum Futsal haben wir deshalb auch noch nicht in Erwägung gezogen, am MorgenMasters teilzunehmen“, erklärt Peschke. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, den Verein weiterhin aufzubauen, Spieler zu generieren, insbesondere aber auch Sponsoren zu finden, die eine Basis für den Spielbetrieb in der Futsal-Liga stellen können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018