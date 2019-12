Spartaks klares Ziel – der Titel

Mannheim.Während die Fußballer nach der absolvierten Vorrunde die Füße hochlegen können, geht für die Spieler in der Derbystar-Futsal-Liga der Ernst los. Sieben Mannschaften sind in der Saison, die am Samstag startet und bis zum 29. Februar 2020 andauert, gemeldet. Mit dem SC United Weinheim, dem TSV Mannheim Futsal-Towers und Spartak Mannheim stammen alleine drei Teams aus dem Fußballkreis Mannheim. Die Erfahrung aus dem ersten Jahr will Spartak Mannheim nutzen, um den nächsten Schritt zu gehen.

„In der ersten Saison ging es für uns hauptsächlich darum, Erfahrungen zu sammeln, da Futsal für den Großteil der Mannschaft noch Neuland war“, sagt Denis Peschke, der spielende Team-Betreuer der Mannheimer. „Unser bestes Spiel der Vorsaison war gegen den späteren Meister GSV Karlsruhe, mit dem wir uns ein Futsal-Duell auf hohem Niveau geliefert haben.“

Der Kader hat sich vor Saisonbeginn auf der einen oder anderen Position verändert. Die drei Abgänge wurden durch sieben neue Spieler mehr als kompensiert, mit Zarko Miodrag vom Fußball-Landesligisten FK Srbija Mannheim wurde zudem ein futsalerfahrener Akteur verpflichtet. Außerdem stießen Boris Busalt vom TSV Amicitia Viernheim und Mirco Obeldobel vom SV Rohrhof hinzu.

Die Veränderungen ermutigen die Verantwortlichen von Spartak Mannheim dazu, sich große Ziele zu setzen. „Wir wollen dieses Jahr Meister werden“, gibt Peschke vor. Dies würde den Aufstieg in die Futsal-Regionalliga bedeuten sowie die Möglichkeit eröffnen, sich dann für die Teilnahme am bundesweiten DFB-Futsal-Cup zu qualifizieren.

„Ich gehe davon aus, dass der ASC Neuenheim und der FSC Philippsburg wieder starke Mannschaften stellen“, nennt Peschke die härtesten Konkurrenten beim Namen. „Auch Neuling TSV Mannheim Futsal-Towers rechne ich gute Chancen zu.“ Erstmals kommt Spartak Mannheim auch in den Genuss, Heimspieltage auszurichten. Am 12. und 18. Januar 2020 steht die Sporthalle Schwetzingerstadt ganz im Zeichen des Futsal-Sports.

Den Auftakt bestreitet Spartak Mannheim am Samstag allerdings in der Sporthalle Rheinsheim, wo der erste Gegner FSV Dornberg heißt. „Der FSV bestand im Vorjahr aus einer sehr jungen Mannschaft mit wenig Futsalerfahrung“, sagt Peschke. „Wir werden aber nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen.“ Der TSV Mannheim Futsal-Towers tritt bei seiner Premiere ebenfalls am Samstag in Rheinsheim gegen den SC United Weinheim an.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019