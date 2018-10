Spektakuläres Spitzenduell geht an Ladenburg

Viernheim.Der SRC Viernheim lieferte in der Ringer-Regionalliga eine starke Leistung gegen den punktgleichen KSV Tennenbronn ab, siegte vor über 400 Zuschauern verdient mit 18:12 und hält damit Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. Die RKG Reilingen/Hockenheim verteidigte die Tabellenspitze auch beim starken Aufsteiger KSV Hofstetten. Im Schwarzwald kam die Laier-Staffel zu einem 16:9-Erfolg und schaffte dabei sieben Einzelsiege. Der KSV Schriesheim zeigte sich gut vorbereitet auf das bevorstehende Derby mit Reilingen und schickte Vorjahresmeister TuS Adelhausen II mit einer 33:4-Packung zurück an die Schweizer Grenze.

In der Oberliga sahen knapp 300 begeisterte Zuschauer das Duell der bisher ungeschlagenen Teams aus Sandhofen und Ladenburg. Die leicht favorisierten Römerstädter entschieden die Begegnung aufgrund der höheren Einzelsiege mit 16:13 für sich. Spektakulär war der Erfolg des Sandhofeners Kristian Kecskemeti gegen Ladenburgs Topringer Andras Tamas, der nach herrlichen Würfen zum Schultersieg gelangte.

Im Freitagskampf konnte die leicht ersatzgeschwächte KG Laudenbach/Sulzbach den KSV Ketsch noch klar mit 21:12 bezwingen. Erwartungsgemäß gab es für den KSV Malsch beim 12:23 gegen den KSV Ispringen nichts zu erben, ebenso wenig wie für den AC Ziegelhausen beim 9:16 gegen die SVG Nieder-Liebersbach. Zu seinem ersten Erfolg – und das auch noch auf fremder Matte – gelangte der bisherige Letzte, der KSV Hemsbach. In der Begegnung zweier bis dahin noch siegloser Mannschaften setzten sich die Bergsträßer beim KSV Kirrlach mit 23:13 klarer als erwartet durch.

Der Spitzenkampf in der Verbandsliga zwischen dem SVG Weingarten und dem KSV Berghausen gestaltete sich unerwartet zu einer recht einseitigen Angelegenheit. Weingarten siegte souverän mit 26:7 und dürfte damit dem Wiederaufstieg in die Oberliga ein gutes Stück näher gekommen sein.

Der KSV Östringen siegte wie erwartet klar mit 22:8 gegen die Reserve der SVG Nieder-Liebersbach. Der KSC Graben-Neudorf feierte gegen Aufsteiger SV 98 Brötzingen einen deutlichen 29:8-Erfolg und bleibt auf Platz drei in Sichtweite zur Tabellenspitze. Seinen ersten Erfolg konnte Aufsteiger ASV Eppelheim bei der Reserve des SRC Viernheim feiern. Im „Kellerduell“ der Verbandsliga gab es einen knappen 17:16-Sieg für die Gäste. TP

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018