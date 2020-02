Spielabbruch hilft KSC Schwetzingen

Mannheim.Für den Spielabbruch am 16. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A I wurde der 1. FC Turanspor von der Spruchkammer des Fußball-kreises Mannheim nun mit einer Geldstrafe und einer Spielwertung von 0:3 sanktioniert. Davon profitiert der KSC Schwetzingen, der in dieser Partie mit 1:0 führte, bis das Spiel in der 65. Minute abgebrochen wurde. In der Tabelle hat Spitzenreiter KSC nun vier Zähler Vorsprung auf den Zweiten TSV Neckarau.

Angeblich sollen die Spieler des KSC Schwetzingen von Zuschauern des Heimteams beleidigt und bespuckt worden sein, was der 1.FC Turanspor Mannheim vehement bestreitet. Auch in der Halbzeitpause soll es im Kabinentrakt zu einem Gerangel von Spielern beider Teams gekommen sein. wy

