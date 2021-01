„Spieler kamen barfuß zum Training“

Mannheim.Eckhard Krautzun kann aus einem reichlich gefüllten Reservoir an Anekdoten schöpfen. In seinen 50 Jahren als Fußballtrainer hat Krautzun fast alles erlebt. Dabei war ihm kein Abenteuer zu diffizil, kein Ort zu weit entfernt und kein Unterfangen zu aussichtslos. Kurz vor seinem 80. Geburtstag, den er an diesem Mittwoch feiert, sprach der in Heppenheim lebende, weltweit anerkannte Fachmann über den steinigen Weg zum Pokalsieg 1996 mit dem 1. FC Kaiserslautern und seine wohl kniffligste Aufgabe.

Herr Krautzun, was würde zu dieser Jahreszeit üblicherweise in Ihrem Kalender stehen?

Krautzun: Seit gut 15 Jahren fliege ich über die Feiertage nach England und schaue mir dort drei, vier Spiele der Premier League an. Hauptsächlich bin ich bei Manchester United, wo ich dann Sir Alex Ferguson, mit dem ich seit 40 Jahren befreundet bin, treffe. Das fällt jetzt alles weg.

Was für Aufgaben im Fußball nehmen Sie heute noch wahr?

Krautzun: In den letzten Jahren habe ich mich auf den Jugendfußball spezialisiert und kümmere mich um die Jugendtrainerausbildung in China. Ich halte Videokonferenzen und Vorlesungen an Universitäten, gebe anglophone und frankophone Kurse für Entwicklungsländer. Ich stehe in Kontakt zum VfL Wolfsburg, der aus dem Interesse von VW auf dem chinesischen Markt mit am aktivsten ist. Um noch im Fußball mitreden und als Ausbilder tätig sein zu können, muss man in Sachen moderne Taktiken, Trainingslehre und Trainingssteuerung auf dem neuesten Stand bleiben.

Sie trainierten auch in Kenia und Tunesien. Worauf kam es bei Ihrer Arbeit im Ausland an?

Krautzun: Die Sprache ist ein ganz wichtiger Baustein. Die Kunst ist zudem, sich anzupassen. An das Land, die Mentalität, die Kultur, die Religion und die vorliegenden Umstände. Man muss sich in die Leute hineinversetzen können und das Vertrauen der Spieler und Funktionäre gewinnen. Dazu tolerant und stressresistent sein und diplomatisches Geschick haben.

Im Trainergeschäft gibt es viele Höhen und Tiefen. Was war rückblickend Ihre emotionalste Zeit?

Krautzun: Die war in Kaiserslautern mit dem berühmt-berüchtigten Spiel in Leverkusen, wo wir 1996 mit einem 1:1-Unentschieden abgestiegen sind. Ich musste innerhalb einer Woche die Mannschaft, die am Boden lag, wieder aufrichten, weil das Pokalfinale in Berlin anstand. Das war von mir aus gesehen eine psychologische Meisterleistung.

Was ist Ihnen nach dem Spielende in Erinnerung geblieben?

Krautzun: Das war die totale Enttäuschung. Die Spieler haben geweint, sich zum Teil in der Kabine übergeben, wenn ich da an Spieler wie Andreas Brehme, Thomas Hengen und Olaf Marschall denke.

Wie fiel der Empfang der Mannschaft nach dem Abstieg aus?

Krautzun: Ich werde nie vergessen, wie uns über eintausend Fans nach einem Waldlauf aufgemuntert und beklatscht haben und nicht „Absteiger, Absteiger“ gerufen haben – uns nicht mit Hohn empfangen haben. Ich habe deshalb die Spieler wieder aus dem Entmüdungsbecken rausgeholt und vor den Fans noch mal 6-gegen-2 spielen lassen. Dieser Empfang war der Baustein, um den Karlsruher SC, der als klarer Favorit gehandelt wurde, mit 1:0 zu besiegen. Für mich eine Riesenüberraschung. Danach herrschte wieder totale Euphorie und das war wahrscheinlich die Basis, dass es in Kaiserslautern danach wieder nach vorne ging.

Vermutlich die größte Trainerleistung in Ihrer Karriere?

Krautzun: Im Rahmen der Entwicklungshilfe bereitete ich die Nationalmannschaft der Philippinen in einem Kurzzeitprojekt über drei Monate auf die Südostasienspiele 1991 vor. Dort kamen die Spieler mit Sandalen oder barfuß zum Training, hatten weder Fußballschuhe, Trikots noch Hosen. Dass wir dennoch das Halbfinale erreicht haben, war vielleicht der größte Erfolg überhaupt und von den Möglichkeiten und Bedingungen her die schwierigste Aufgabe, die ich je erfüllen musste.

Sie haben auf der halben Welt gelebt und gearbeitet, wo fühlen Sie sich zuhause?

Krautzun: Während der Auslandsstationen habe ich bei Kurzaufenthalten in Heppenheim bei meiner Schwester gewohnt. Jetzt lebe ich selbst seit 35 Jahren hier, fühle mich richtig wohl und fühle mich auch als Heppenheimer, obwohl ich eigentlich Rheinländer bin.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.01.2021