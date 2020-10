Spitzenreiter SKV ärgert sich

Mannheim.Nach sieben Siegen zum Saisonstart der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, hat der SKV Sandhofen gegen Fortuna Heddesheim II eine erste, unglückliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Spiel der SG Viernheim gegen den SC Käfertal wurde aufgrund ausstehender Corona-Testergebnisse abgesetzt.

Wallstadt II – Lützels. II 2:1 (0:1)

Die Spvgg Wallstadt II geriet gegen die TSG Lützelsachsen II durch einen Handelfmeter früh in Rückstand, bewies aber Moral und drehte das Spiel in Halbzeit zwei. Die TSG kam immer wieder zu guten Chancen, blieb aber oft am starken Wallstädter Torwart Yönden hängen.

Sandhofen – Heddesh. II 1:2 (0:0)

Tabellenführer SKV Sandhofen verkaufte sich gegen ein mit Verbandsligaspielern verstärktes FV Fortuna Heddesheim II über die gesamte Spielzeit gut. Er hätte das Spiel auch durchaus für sich entscheiden können, brachte sich aber durch zwei defensive Unaufmerksamkeiten unglücklich um den Sieg.

SG Mannh. – Türkspor E. 4:0 (1:0)

In einer fairen Partie gegen die SPVGG Türkspor Edingen war die SG Mannheim über die gesamte Dauer die spielbestimmende Mannschaft. Von Türkspor kam in der Summe zu wenig, um gegen die SG Zählbares mitzunehmen.

Hohens. – Schriesheim 3:1 (2:1)

Per Doppelschlag startete die SG Hohensachsen in die Partie gegen den SV Schriesheim. Der SVS ließ sich davon nicht beirren, übernahm das Kommando und traf noch vor der Pause zum Anschluss. In Hälfte zwei baute Hohensachsen die Führung aus und verteidigte diese souverän.

Weinheim II – Feudenh. 2:4 (1:2)

Die TSG Weinheim II und der DJK Feudenheim agierten lange auf Augenhöhe, ehe Feudenheim Mitte der zweiten Halbzeit mit der erneuten Führung für einen Bruch im Weinheimer Spiel sorgte und am Ende leistungsgerecht gewann.

Laudenb. – Vogelstang 2:2 (0:2)

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging der SSV Vogelstang im Spiel gegen den SV Laudenbach mit einer etwas schmeichelhaften Führung in die Kabine. Nach der Pause verpasste der SSV zahlreiche gute Chancen und wurde dafür kurz vor Schluss vom SVL bestraft.

Phönix – A. Viernheim II 5:0 (4:0)

Dem MFC Phönix gelang es gegen den TSV Amicitia Viernheim II sein Potenzial zu entfalten und brachte den Sieg schon in der ersten Hälfte unter Dach und Fach. Viernheim spielte zeitweise gut mit, wurde aber selten zwingend und hätte sich auch über weitere Gegentore nicht beschweren können.

