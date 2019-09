Spitzenspiel mit Ansage

EDINGEN-NECKARHAUSEN.Am Sonntag will die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen in der Fußball-Kreisklasse A I gegen den Tabellenführer TSG Rheinau die Serie von zuletzt vier ungeschlagenen Partien fortsetzen – am liebsten mit einem Sieg, um das Klassement weiter durcheinander zu wirbeln. „Eine Niederlage würde bedeuten, dass wir sieben Punkte hinter der Spitze liegen. Viel mehr aber auch nicht“, erklärt DJK-Trainer Marco Rocca und zeigt sich kämpferisch: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen, dann liegen wir nur noch einen Punkt zurück.“

TSG Rheinau gegen DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen – dass dies ein Spitzenspiel ist, war im Vorfeld der Saison zu erwarten. Beide Teams hatten sich gezielt verstärkt und wurden im Kreis der Titelkandidaten gehandelt. Diesen Erwartungen hinkte das Team aus der Doppelgemeinde bislang etwas hinterher. „Das Spiel gegen Brühl II durften wir nicht verlieren. Auch gegen den TSV Neckarau hätten wir mit besserer Chancenverwertung den Sack zugemacht“, zählt Rocca liegengelassene Zähler auf. „Ich bin noch nicht ganz zufrieden, was die Punktausbeute angeht. In den letzten beiden Spielen hat sich die Mannschaft aber auf einem guten Weg präsentiert.“

Defensive als Faustpfand

Das jüngste 2:0 gegen die SG Oftersheim war ein Spiegelbild der bisherigen Auftritte. Die bislang erst acht Gegentore bedeuten die beste Abwehr der Liga, die zwölf erzielten Treffer sind hingegen ein schwacher Wert. „Man muss beachten, dass wir bislang gegen Gegner gespielt haben, die sich voraussichtlich im oberen Drittel wiederfinden werden“, relativiert Rocca. Gegen Oftersheim agierte man 40 Minuten in Unterzahl und erzielte gar noch das 2:0.

Der Platzverweis von Hasan Karakus tut nun im Hinblick auf das Spitzenspiel weh. Er wird ebenso fehlen wie Simon Wolf und ein weiterer, nicht benannter Spieler, der in dieser Woche suspendiert wurde. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019