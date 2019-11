Spitzenspiel um Platz zwei

Leutershausen.Ob die Handballer der SG Leutershausen am Samstagabend mit einem wertvollen Schatz nach Hause kommen? Schließlich hat sich das Drittliga-Team um Kapitän Niklas Ruß bei den „Baggerseepiraten“ der HSG Rodgau Nieder-Roden zum Ziel gesetzt, die nächsten zwei Punkte im Spitzenspiel einzufahren. Die Segel werden am Nachmittag gesetzt, der Anker um 19.30 Uhr in der Sporthalle Nieder-Roden geworfen werden. „Die Halle wird voll sein, das wird ein emotionales Spiel – darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Trainer Frank Schmitt. Da beide Teams aktuell 19:7-Punkte und ein ähnliches Torverhältnis haben, entscheidet sich in diesem Topspiel, wer den zweiten Tabellenplatz festigt und wer – wenn es schlecht läuft – sogar bis auf den fünften Rang abrutschen kann.

„Wir haben im jüngsten Heimspiel eine Reaktion gezeigt und wieder Selbstvertrauen getankt“, sagt Mark Wetzel. Der Sportliche Leiter weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, bei den „Baggerseepiraten“ etwas Zählbares zu holen. Im vergangenen Jahr unterlagen die Roten Teufel, die diesmal ohne die verletzten Philipp Jaeger und Hendrik Wagner anreisen werden, dort unglücklich in der letzten Spielminute. Auch Coach Frank Schmitt erinnert sich: „Wir haben dort viele freie Bälle verworfen, hatten aber einen guten Torhüter und am Ende trotz durchwachsener Leistung noch die Chance auf einen Punkt – das sollte uns Mut geben.“

Wie heimstark die HSG ist, belegt der Fakt, dass sie in dieser Saison zuhause noch nicht bezwungen wurde. Lediglich die Reserve der HSG Wetzlar und Großsachsen konnten in Nieder-Roden unentschieden spielen und zumindest einen Zähler holen. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.11.2019