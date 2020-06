Sportlerehrung fällt aus

Mannheim.Die Sportlerehrung der Stadt Mannheim fällt in diesem Jahr aus. Das teilte die Verwaltung mit. Zuletzt war die Veranstaltung nur verschoben worden, als neuer Termin war der 10. Juli anvisiert worden.

„Inzwischen ist leider deutlich geworden, dass die weiteren Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Pandemie größere Veranstaltungen mit mehreren Hundert Gästen aktuell und auch in absehbarer Zukunft nicht zulassen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher habe man sich nach eingehenden Beratungen und unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen entschieden, die Veranstaltung in diesem Jahr endgültig abzusagen. red

