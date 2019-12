Sportlicher Ausklang

Heddesheim.Seit Mitte Oktober ist die Straßenlauf-Saison in der Region beendet, doch traditionell bildet der Silvesterlauf in Heddesheim am 31. Dezember eine willkommene Unterbrechung der Winterpause, bevor es im Frühjahr beispielsweise mit dem Mathaisemarkt-Lauf am 7. März 2020 weitergeht.

Die abwechslungsreichen Strecken im Naherholungsgebiet um den Heddesheimer Badesee werden auch dieses Jahr bestens für den Jahresabschluss der Ausdauersportler präpariert sein. Im Mittelpunkt steht dabei wie immer um 11.11 Uhr der Hauptlauf über die Heddesheimer Meile, die in der Tabakgemeinde 7,7 Kilometer lang ist und zugleich den Abschluss des Bergstraßen-Cups bildet. Sowohl in der Männer- als auch in der Frauenwertung dürfte die Entscheidung wieder in Heddesheim fallen.

Wer sich bis zum 15. Dezember anmeldet kann sich über einen 15-Euro-Servicegutschein des Veranstaltungspartners Rad-Sport Bergstraße in Hirschberg-Leutershausen und Heddesheim freuen. red

Info: Anmeldung und Info unter www.heddesheimer-sl.de

