Spvgg Ketsch gewinnt 1. Qualifikations-Turnier

Ketsch. Besser hätte das erste Qualifikationsturnier des MorgenMasters für die Hausherren nicht laufen können: In der heimischen Neurotthalle belegte die erste Garde der Spvgg 06 Ketsch am Samstag den ersten, die zweite Mannschaft den dritten Rang. Damit ist die Landesliga-Truppe von Trainer Frank Eissler bereits für das Hallenfußball-Endrundenturnier in der Mannheimer GBG Halle qualifiziert.

