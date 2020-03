Srbija ärgert Neckarau

Mannheim.In der Fußball-Landesliga hat der FK Srbija Mannheim die Überraschung im Derby beim VfL Kurpfalz Mannheim mit einem 2:2 nur knapp verpasst. An der Spitze löste der 1. FC Mühlhausen mit einem 5:0-Erfolg gegen den FV Brühl wieder den FC Bammental ab.

Neckarau – Srbija 2:2 (0:1)

Der abstiegsbedrohte FK Srbija machte von Anfang an viel Dampf. „Wir hatten viele Fehler im Spielaufbau, waren nicht souverän und in den eigenen Aktionen zu überhastet“, sagte Feytullah Genc, der zusammen mit Bernd Wigand und Richard Weber den VfL Kurpfalz coacht. Srbija ging nach einem Standard durch einen Kopfball von Milos Ignjic mit 1:0 in Front. Die Mannschaft von Daniel Sprecakovic hatte bis zur Pause weitere Chancen. Doch der Neckarauer Schlussmann Burak Polat verhinderte Schlimmeres. Der Keeper musste in der Halbzeit allerdings wegen Schwindel und Übelkeit nach einem Zusammenprall in der Kabine bleiben und wurde später ins Krankenhaus gebracht.

Der VfL Kurpfalz kam sichtlich verbessert aus der Pause. Miljan Joksimovic gelang durch einen Kopfball das 1:1 (52.). „Allerdings hat uns der Treffer nicht viel Sicherheit gebracht“, sagte Genc. Srbija konterte schnell: Der ehemalige Neckarauer Anton Markovic brachte den FK wieder mit 2:1 (54.) in Front. In der Folge drückte Neckarau. Srbija hatte einige gute Kontermöglichkeiten, um die Partie zu entscheiden. Doch die Chancenverwertung war schlecht. So kam Neckarau letztlich noch zum glücklichen Ausgleich. Egzon Abdullahu verwandelte Handelfmeter zum 2:2-Endstand (90.). Srbija bleibt weiter Ligavorletzter. vfl

FC Türkspor – Ketsch 2:2 (2:0)

Da war sicherlich mehr für die Platzherren drin als nur der eine Punkt. Türkspor spielte eine sehr gute erste Halbzeit. Sencer Koc (5.) und Ilyas Dinc (26.) erzielten frühe Treffer für Türkspor. Doch der FC vergab weitere Chancen auf den dritten Treffer. Ketsch kämpfte sich langsam ins Spiel. Sören Ruder erzielte per Strafstoß für die 06er noch den 2:1-Anschlusstreffer (63.). Vier Minuten vor Schluss schockte dann Aiman Kurt mit dem 2:2 (86.) den FCT, der so eigentlich sichere drei Punkte durch die Hände gleiten ließ. fct

