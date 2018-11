Srbijas Anton Markovic ist mit seinem Team auf Höhenflug. © Binder

Mannheim.Die Trainer der Kreisliga-Topteams waren sich zu Saisonbeginn einig: Es gibt keinen Favoriten in der Liga, keiner wird einen Alleingang an der Tabellenspitze starten. Stand jetzt haben sich alle geirrt. Der FK Srbija dominiert und demontiert die Liga aktuell nach Belieben. Der Spitzenreiter hat nun schon fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger Rheinau und Lindenhof, das letzte Saisonspiel glich einer Machtdemonstration. Srbija fertigte im Topspiel die Rot-Weißen aus Rheinau mit 5:1 ab, ließ dem bis dato bärenstarken Team von Trainer Eckl nicht den Hauch einer Chance.

Srbija hat sich im Vergleich zur Vorsaison noch einmal verbessert, damals belegte der FK den zweiten Tabellenrang, spielte in der Relegation um den Landesliga-Aufstieg. „Wir konnten uns noch einmal in der Breite verstärken, können etwaige Ausfälle besser kompensieren. Ich stimme zu, wir sind noch stärker in dieser Saison, auch weil das Team noch enger zusammengewachsen ist“, freut sich Srbija-Trainer Kristian Sprecakovic über den Höhenflug seiner Mannschaft.

Aufstieg noch kein Thema

Die letzten sechs Spiele konnte der Tabellenführer alle für sich entscheiden, vom Thema Aufstieg spricht im Verein jedoch keiner: „Wir lassen uns da nicht verrückt machen. Es ist noch viel zu früh, die wichtigen Monate kommen erst noch. Entscheidend wird sein, wie wir aus der Winterpause kommen und ob wir die Leistung auch direkt wieder auf den Platz bringen können“, lässt sich Sprecakovic auf keine Aufstiegsdiskussion ein. Dennoch sei die Frage erlaubt, wer soll Srbija noch schlagen? „Lützelsachsen, Wallstadt, Rheinau – das sind Teams, die uns immer gefährlich werden können. Das Blatt kann sich schnell wieder wenden“, so der Srbija-Coach, der am Wochenende mit einem weiteren Dreier rechnen kann. Dann spielt der Primus gegen das abstiegsbedrohte Team aus Reilingen. Das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr geht dann gegen den FV Leuterhausen, eines der wenigen Mannschaften, die Srbija in dieser Saison ärgern konnte. Direkt zum Ligaauftakt besiegte der FV die Serben mit 5:2. bah

