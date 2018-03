Srbijas Sturmlauf an die Spitze

Anzeige

Mannheim.Der FK Srbija Mannheim ist neuer Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga und befördert den SC Rot-Weiß Rheinau immer tiefer in die Krise. Auch der MFC 08 Lindenhof musste nach der Winterpause eine herbe Auswärtsniederlage einstecken und rutscht immer weiter in den Abstiegsstrudel.

FK Srbija – RW Rheinau 4:3 (4:1)

Der FK Srbija bleibt die Überraschungsmannschaft der Liga und ist nach dem Dreier gegen Rheinau sogar Spitzenreiter. In der ersten Halbzeit lieferte der Gastgeber ein regelrechtes Feuerwerk ab und ging noch vor der Pause mit 4:0 in Führung. Vor allem FK-Torjäger Stanisic spielte die Rheinauer Verteidigung schwindelig und traf doppelt. Rheinau wehrte sich in der zweiten Halbzeit zwar vehement, der Anschlusstreffer von SC-Knipser Vullo (86.) kam jedoch zu spät. Damit warten die Rot-Weißen schon seit Mitte Oktober auf einen Sieg.

Friedrichsf. – Lindenhof 5:1 (2:0)

Die Germania darf dank einer furiosen Leistung weiter vom Aufstieg träumen. Friedrichsfeld stand kompakt und überzeugte immer wieder mit starken Offensivaktionen. Die Lindenhöfer enttäuschten hingegen auf ganzer Linie und zeigten sich äußerst harmlos vor dem gegnerischen Kasten. Dadurch steckt der MFC immer tiefer im Abstiegskampf, die Germania bleibt mit Platz drei auf Tuchfühlung zu Primus Srbija.