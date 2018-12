SRC knackt den Primus

Mannheim.Das Rennen um Meisterschaft und Abstieg in der Ringer-Regionalliga Baden-Württemberg bleibt bis zum Schluss spannend. Während am Tabellenende die Plätze fast wöchentlich wechseln, bleibt die RKG Reilingen/Hockenheim – trotz der dritten Niederlage in den vergangenen vier Wochen – weiter an der Tabellenspitze. Vor über 500 begeisterten Zuschauern in der Viernheimer Waldsporthalle war Gastgeber SRC für den Primus letztlich zu stark und punktete in den entscheidenden Kämpfen. Die beiden Schlussbegegnungen in den 75-kg-Klassen brachten die Entscheidung zum Viernheimer 15:14-Sieg durch Erfolge von Florian Scheuer (5:0 gegen Christian Schöfer) und Sebastian Schmidt (3:2 gegen Robin Keck). Gleichzeitig unterlag Verfolger ASV Schorndorf bei der WKG Weitenau-Wieslet mit 14:17, so dass Reilingen/Hockenheim weiter Erster bleibt.

In der Oberliga gab es an diesem Wochenende durchweg Auswärtserfolge. Am spektakulärsten verlief dabei das Derby zwischen der KG Laudenbach/Sulzbach und der SVG Nieder-Liebersbach, in dem die Gäste mit 14:11 erfolgreich Revanche für die Vorrunden-Niederlage nahmen. Trotz sechs Einzelerfolgen gelang es dem Team von Marco Bechtel und Marc Heinzelbecker am Ende nicht, die Niederlage zu vermeiden.

Unspektakulär gerieten die Erfolge des Spitzentrios Ladenburg, Sandhofen und Ispringen: Tabellenführer ASV Ladenburg gab beim 28:3 in Ziegelhausen ebenso nur eine Begegnung ab, wie Verfolger RSC Eiche Sandhofen beim 33:4 gegen Abstiegskandidat KSV Kirrlach. Tapfer, aber letztlich erfolglos wehrte sich der KSV Hemsbach beim 7:26 gegen den KSV Ispringen und auch der KSV Malsch hatte kaum Chancen bei seiner 10:22-Niederlage gegen den KSV Ketsch.

Der SV Germania Weingarten steht in der Verbandsliga kurz vor dem direkten Wiederaufstieg in die Oberliga. Der ASV Eppelheim war beim klaren 28:6 genauso wenig ein Prüfstein, wie der ASV Bruchsal beim direkten Konkurrenten KSC Graben-Neudorf. TP

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018