SRC Viernheim behauptet eindrucksvoll die Spitze

Mannheim.Zum Auftakt der „Englischen Woche“ hat Aufsteiger RKG Reilingen/Hockenheim in der Bundesliga Nordwest gegen den RV Lübtheen seine zweite Niederlage hinnehmen müssen. Mit 10:18 unterlagen die Kurpfälzer der Mannschaft aus dem hohen Norden und verloren dabei zu allem Überfluss Leistungsträger Thilo Dicker wegen einer Verletzung. Letztlich reichten die vier Einzelerfolge durch Baumgärtner, Georgiev, Fritsch und Metreveli nicht, um vor heimischer Kulisse zu bestehen.

In der Regionalliga Baden-Württemberg lieferte der ASV Ladenburg Mitaufsteiger KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt einen großen Kampf und unterlag trotz fünf Einzelsiegen denkbar knapp mit 16:17. Der SRC Viernheim gab sich in Rheinfelden keine Blöße, überließ den Gastgebern nur zwei Erfolge und verteidigte mit einem 25:5 eindrucksvoll die Tabellenführung. Dass man auch auf heimischer Matte erfolgreich sein kann, bewies der KSV Schriesheim mit einem klaren 21:11 gegen die WKG Weitenau-Wieslet und zeigte sich damit gut gerüstet für das Derby in Viernheim am Samstag.

Im Spitzenduell der Oberliga bezwang das junge Team der SVG Nieder-Liebersbach den KSV Ispringen deutlicher als erwartet mit 23:8. . Der KSV Hemsbach kämpft in dieser Saison wohl gegen den Abstieg, denn selbst im Heimkampf gegen den AC Ziegelhausen gelang beim knappen 19:20 kein Sieg. Einen herben Rückschlag musste Vizemeister Eiche Sandhofen einstecken. Gegen den hochmotivierten Aufsteiger SV Germania Weingarten strichen die Mannheimer mit 12:16 die Segel . Tabellenführer KSV Ketsch behält nach einem klaren 22:9-Auswärtssieg in Malsch weiter seine „weiße Weste“ und führt weiter die Tabelle der Oberliga an, hat jedoch in den nächsten Kämpfen alle weiteren Topteams als Gegner.

Einen packenden Kampf sahen die zahlreichen Zuschauer in Sulzbach, wo die gastgebende KG Laudenbach/Sulzbach den zweiten Aufsteiger KSC Graben-Neudorf denkbar knapp mit 18:16 niederringen konnte. TP

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019