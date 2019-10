SRC Viernheim nicht zu stoppen

Schriesheim.Der in der Vorwoche noch so souveräne KSV Schriesheim geriet in der Ringer-Regionalliga Baden-Württemberg beim KSV Hofstetten mit 11:23 etwas unter die Räder und gewann nur drei Kämpfe. Allerdings muss noch über den Kampfausgang von Maxim Perpelita geurteilt werden, der aufgrund einer unfallbedingten Verspätung bereits an der Waage verlor.

Der ASV Ladenburg behauptete sich gegen den starken Tabellendritten KSV Tennenbronn gut und war beim 14:14 einem möglichen Sieg näher als die Gäste. Der SRC Viernheim ist momentan unaufhaltsam an der Tabellenspitze. Gegen Schlusslicht TuS Adelhausen II siegte Viernheim mit 25:7. TP

