SSV Vogelstang ohne Trainer

Anzeige

MANNHEIM.Der SSV Vogelstang, der in der Winterpause sein Team aus der Fußball-A-Klasse zurückgezogen hat und derzeit nur mit der zweiten Mannschaft in der B-Klasse spielt, muss auf Trainersuche gehen. „Enrique Cazorla hat sich nach längerem Überlegen dafür entschieden, nach der Saison 2017/18 sein Traineramt niederzulegen“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs: „Enrique Cazorla hat in den letzten Jahren viele Kompromisse eingehen müssen und ist zu der Überzeugung gelangt, dass der eingeschlagene Neustart am besten auch mit einem neuen Trainer stattfinden solle.“

Cazorla hatte den SSV im Sommer 2015 übernommen, musste allerdings in der ersten Halbserie dieser Saison mit ansehen, wie die Mannschaft immer mehr auseinanderbrach, was zum Rückzug aus der A-Klasse geführt hat. Seit der Winterpause zeichnete Cazorla nun für die B-Liga-Mannschaft verantwortlich – bis zu seinem Abschied. wy