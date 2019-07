Stabile Zahlen

MANNHEIM.Vor wenigen Tagen gab der Kreisvorstand die Staffeleinteilungen für die neue Saison bekannt. Nun folgte bereits die erste Änderung: Die DJK Jungbusch hat ihre Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Kreisklasse B2 abgemeldet. „Wir haben viele Herausforderungen in unserem Stadtteil, so dass wir uns entschieden haben, die Jugendarbeit im Stadtteil und im Verein DJK Jungbusch zu stärken“, begründet Vorsitzender Michael Scheuermann. „Wir befinden uns in einer neuen Ausrichtung, worin die einjährige Pause begründet ist. Danach starten wir wieder neu.“

Für die DJK Jungbusch wird der SC Käfertal II aus der Staffel 3 in die Staffel 2 wechseln. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo die Spvgg Türkspor Edingen und der SC United Weinheim erstmals antraten, gab es in diesem Jahr keine Neuanmeldungen. Die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen geht nun als Fusionsverein und nicht mehr als Spielgemeinschaft an den Start.

„Die Zahl der Mannschaftsmeldungen ist in etwa auf dem gleichen Stand wie in der Vorsaison“, berichtete Kreis-Vorsitzender Harald Schäfer. In die Kreisklasse A1 eingeteilt wurden die Kreisliga-Absteiger 1. FC Turanspor Mannheim und Spvgg 06 Ketsch II sowie die Aufsteiger FK Bosna Mannheim und FC Badenia Hirschacker. In die Staffel 2 eingeteilt wurden die Kreisliga-Absteiger TSG 62/ 09 Weinheim II und MFC Phönix Mannheim sowie die B-Liga-Meister TSG Lützelsachsen II und Spvgg Türkspor Edingen.

Die B-Klassen beginnen die Saison nach neuestem Stand mit einer 15er-Staffel (B1), die Ligen B2 und B3 haben nur noch je 14 Mannschaften am Start. wy

Montag, 15.07.2019