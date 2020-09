Stadler soll es richten

Mannheim.Nach der Länderspielpause geht es für beide Mannheimer Clubs in der Feldhockey-Bundesliga am Samstag mit je einem Auswärtsspiel gegen einen Hamburger Club weiter. Dabei sind die Herren des Mannheimer HC bereits um 13.30 Uhr beim Großflottbeker THGC zu Gast, während der TSV Mannheim Hockey um 14 Uhr beim Harvestehuder THC antritt.

„Wir wollen an die tollen Leistungen der ersten vier Spiele anknüpfen und beim HTHC um Punkte kämpfen. Alle sind an Bord.“ Carsten-Felix Müller, der die TSVMH-Herren mit Alexander Vörg coacht, rechnet auch mit Paul-Philipp Kaufmann und Alexander Stadler, die unter der Woche mit der Nationalmannschaft in Düsseldorf in der FIH Pro League zweimal gegen Belgien (1:6 und 1:1 plus 1:0-Sieg im Shootout) antraten.

Weigand macht Fortschritte

Der MHC hatte mit Linus Müller, Teo Hinrichs und Justus Weigand sogar ein Trio zum DHB-Team entsandt. „Nach seinem Muskelfaserriss hat auch Justus Weigand am Lehrgang teilgenommen, aber für einen Einsatz in der FIH Pro League war es bei ihm nach der Verletzung zu früh. Wir werden ihn auch am Samstag in Großflottbek noch nicht wieder in der Bundesliga zum Einsatz bringen. Gleiches gilt für Raphael Hartkopf und Luis Knisel“, erklärt MHC-Co-Trainer Peter Maschke.

Er freut sich, dass die drei Talente nach ihren Verletzungen ins Mannschaftstraining einsteigen konnten, hält ihren Einsatz in der Liga aber für verfrüht. „Trotzdem müssen wir uns am Samstag natürlich die Favoritenrolle gefallen lassen, wir wollen drei Punkte holen.“ Maschke und MHC-Cheftrainer Andreu Enrich wollen von ihrem Team eine bessere Leistung sehen als bei der 0:1-Heimniederlage gegen den Berliner HC.

Der TSVMH ist beim zuletzt durch Corona-Fälle ausgebremsten HTHC dagegen Außenseiter. Sollte Torhüter Alexander Stadler eine ähnliche Weltklasseleistung wie am Mittwoch beim 1:1 (1:0) gegen den amtierenden Welt- und Europameister Belgien mit anschließendem Extrapunkt durch Sieg im Penaltyschießen abrufen, ist im Kampf um den Klassenerhalt für den TSVMH auch an der Waterkant Zählbares möglich. Zurecht wurde Stadler am Mittwoch zum Spieler der Partie gewählt. Er liße beim 1:0-Sieg im Shootout bei fünf Versuchen keinen Treffer der Belgier zu. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020