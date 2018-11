Stallgeruch macht Droste stark

Mannheim.Wann hat der MFC 08 Lindenhof zuletzt solch einen Höhenflug erlebt? Die Verantwortlichen des Fußball-Kreisligisten müssen tief in ihren Erinnerungen kramen. Vor rund fünf Jahren hatte der Club vom Promenadenweg kurz vor der Winterpause engen Kontakt zur Tabellenspitze. Es folgten durchwachsene Saisonleistungen, mal kämpfte der MFC gegen den Abstieg, mal erlebte das Team eine kurze Siegesserie, doch echte Wunder konnte von den „08ern“ keiner erwarten.

Nun hat sich das Blatt gewendet: Die Lindenhöfer präsentieren sich in dieser Spielzeit wie ausgewechselt, überzeugen fußballerisch – und auch die Ergebnisse stimmen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten rangiert der MFC auf Rang zwei, die jüngsten acht Saisonspiele wurden nicht verloren.

Abstiegskampf im Hinterkopf

Der neue Weg des MFC trägt Früchte: Mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen wollten die Verantwortlichen die Kreisliga aufmischen. Kaum ein anderer verkörpert die Marschroute der Lindenhöfer so authentisch wie Simon Droste. Der 23-Jährige spielt seit der F-Jugend am Promenadenweg, wurde sukzessive an die Kreisliga herangeführt und gehört in dieser Saison zu den wichtigsten Spielern. „Unser Aufschwung ist eng mit den Erlebnissen der letzten Saison verknüpft. Keiner von uns will mehr in diese Situation kommen und gegen den Abstieg spielen“, erklärt Droste, der den Sprung in die Kreisliga gerne schneller geschafft hätte: „Der Weg vom Jugendfußball dorthin war aber nicht einfach. Da gehört eine Menge dazu, ich musste viel lernen. Noch dazu hatte ich in den letzten Jahren nicht die Position, in der ich aufblühen konnte.“ Der Mannheimer spielte meist über die Außenbahn, hatte aber schon immer einen eigenen Plan in der Tasche: „Ich wollte im defensiven Mittelfeld spielen, da ich dort meine Stärken am Besten ausspielen kann. Die großen Torjägerqualitäten habe ich nicht, aber das Spiel zu lenken und auch in der Verteidigung meinen Beitrag leisten, das funktioniert jetzt perfekt.“ Droste erarbeitete mit dem neuen Trainerteam um Philipp Bimmler und Sascha Graßmann seine Position. Der 23-Jährige durfte sich im Training als Sechser ausprobieren und ist dort jetzt gesetzt. „Das ist das Geile am MFC. Hier bekommt jeder seine Chance, keiner wird ungeduldig“, zahlt der Rechtsfuß das Vertrauen der Coaches zurück.

„Der Gesamtweg des MFC war nicht einfach. Die Verantwortlichen haben auf ein junges Team und neue Trainer gesetzt. Der Gegenwind war logisch. Vor allem, weil die letzte Saison nicht gut war. Jetzt können wir den Skeptikern zeigen, dass sie falsch lagen.“ Trotz der aussichtsreichen Tabellensituation – Droste erklärt, dass das Thema Aufstieg keine Rolle spiele: „Keiner hat das Ziel ausgegeben, in der nächsten Saison Landesliga zu spielen, und genau das macht uns so stark. Wir setzen uns nicht unter Druck, schauen von Spiel zu Spiel.“ Rund 16 Jahre trägt er jetzt den Dress des MFC, nennt den Club seinen „Kindheitsverein“, den er auch nicht verlassen will. bah

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018