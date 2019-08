Stanisics Hattrick lässt Srbija jubeln

Mannheim.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar musste der VfL Kurpfalz Neckarau eine böse Heimniederlage einstecken. Besser lief es dagegen für den FC Türkspor Mannheim und Aufsteiger FK Srbija. An der Tabellenspitze liegen der 1. FC Mühlhausen und der FC Bammental.

Neckarau – FC Bammental 2:5 (1:4)

„Leider mussten wir nach dem gesperrten Joshua Hofmann auch Patrick Piontek und Lambert Max Gougang ersetzen. In der Halbzeit ist dann auch noch Kapitän Stephan Abel nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Gehirnerschütterung raus“, klagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc. Die ersten 15 Minuten verschliefen die Platzherren. Maik Grund (7., 11.) und David Bechtel (17.) sorgten für eine Bammentaler 3:0-Führung. Egzon Abdullahu ließ den Anhang des VfL Kurpfalz mit dem 1:3 (19.) hoffen. Aber kurz vor der Pause nutzte Bammental einen Fehler der Platzherren, Grund erzielte mit dem 4:1 sein drittes Tor. Im zweiten Durchgang war Neckarau auf Augenhöhe, Ugur Beyazal gelang das 2:4 (59.). Stefan Wurms machte jedoch mit dem 5:2 (79.) alles klar. „Ein klarer Sieg für den FC, der unsere Fehler in Hälfte eins ausgenutzt hat“, so Genc. vfl

Türkspor – Schwetzingen 1:0 (0:0)

In einer sehr spannenden und offenen Begegnung hatte der FC Türkspor letztlich die entscheidende Aktion. In der 82. Minute gelang Ilyan Can Dinc das Tor des Tages. Schwetzingen warf in der Schlussphase noch einmal alles vorn, doch das Team von Battal Külcü rettete den Sieg über die Zeit. „Das war ein glücklicher Sieg meiner jungen Mannschaft“, befand der Türkspor-Coach, der betonte: „Schwetzingen hat seine Chancen nicht genutzt, die Einwechselung vom Ex-98er Dinc war Glück. Wir freuen uns über den nächsten Coup.“ fct

HD-Kirchheim – FK Srbija 1:3(1:2)

Der Liganeuling aus Mannheim hat für einen kleinen Paukenschlag gesorgt. Beim Verbandsligaabsteiger und Titelmitfavoriten SG Heidelberg-Kirchheim kam der Neuling zum ersten Saisonsieg. Das Team von Coach Kristian Sprecakovic ließ sich vom 0:1 (13.) durch Can Aydingülü nicht schocken. Luca Stanisic stach im ersten Durchgang zweimal zu (19., 40.) und machte acht Minuten vor dem Ende mit dem 3:1 (82.) den Auswärtssieg und damit die Überraschung perfekt. Der FK Srbija kletterte auf Rang acht. fk

