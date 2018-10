Stark am Ball und auf der Linie

Mannheim.„Den Ball aus meinem Tor zu holen ist das Schlimmste für mich“, stellt Keeper Dominik Feth klar. Der 24-Jährige ist der starke Rückhalt beim Fußball-Kreisligist SpVgg Wallstadt. „Das Schlimmste“ musste der gebürtige Mannheimer in dieser Saison noch nicht oft erleben: Wallstadt kassierte erst fünf Gegentreffer – Ligabestwert. „Dominik war für mich schon in der letzten Saison einer der Besten in der Kreisliga“, schwärmt SpVgg-Coach Michael Wagner. „Was er da hinten veranstaltet, habe ich zuvor selten gesehen. Er ist enorm stark am Ball, ein wichtiger Bestandteil im schnellen Umschaltspiel und auf der Linie hat er großes Potenzial“.

Der Trainer und sein Torhüter – bei Wallstadt ist diese Beziehung fast eine fußballerische Liebesgeschichte. Auch Wagner war zu seiner aktiven Zeit Torhüter, steht im engen Austausch mit Feth. „Wir sprechen sehr viel, er gibt mir auch immer wieder sehr wertvolle Tipps. Das Ziel von uns beiden ist aber immer klar: Wir wollen stets die Null halten, vorne sind wir nämlich immer für einen Treffer gut“, erklärt Feth, der sich ein Motto aus dem American Football als Leitmotiv genommen hat: „Defense wins Championship“ – Die Verteidigung gewinnt die Titel.

Mit elf Jahren zum SV Waldhof

Vor jedem Spiel setzt sich der 24-Jährige mit seiner Viererkette zusammen, geht die kommende Partie noch einmal bis ins kleinste Detail durch, eine Methode, die er beim SV Waldhof gelernt hat. Mit elf Jahren wechselte der Goalkeeper zum SVW, durchlief dort sämtliche Jugendstationen, spielte sogar in der U17-Bundesliga. Es folgte der Wechsel zu DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal in die Landesliga, zuerst mit Erfolg. „Dann habe ich meinen Fokus mehr auf den Beruf gelegt und meinen Stammplatz verloren“, blickt Feth zurück. Bei der DJK gelang ihm allerdings das verrückteste Tor seiner Karriere: Nach einem gegnerischen Eckball, schlug der Keeper den Ball per Abschlag aus dem eigenen Sechzehner ins Glück: „Da hat der Wind zwar etwas mitgespielt, so etwas habe ich seitdem aber nicht mehr erlebt“, schmunzelt der gelernte Bankkaufmann.

Über Schwetzingen kam der 24-Jährige 2015 nach Weinheim und lernte dort seinen heutigen Trainer Wagner kennen. „Der Michael hat mich damals nach Weinheim geholt, in der letzten Saison ist er mir dann nach Wallstadt gefolgt“, sagt Feth lachend, dessen fußballerische Qualitäten ihn bis in die Badische Auswahl führten. „Bis zur D-Jugend habe ich noch auf dem Feld gespielt und war ziemlich gut unterwegs“, erinnert sich der Schlussmann und verrät, wie er den Weg zwischen die Pfosten fand. „Es war wie so oft. Wir hatten keinen Torhüter im Team und mich hat die Herausforderung gereizt. Seitdem genieße ich das Leben im Tor. Die Mannschaft von ganz hinten zu führen und immer wieder entscheidend helfen zu können, das macht mich glücklich“.

Der 24-Jährige lebt sein Torhüter-Dasein: Der Mannheimer legt sogar Extraschichten bei einem externen Torwart-Trainer ein, um noch besser zu werden. Zudem nahm Feth seit dem letzten Jahr satte 19 Kilogramm ab. „Das beeinflusst mein Torwartspiel natürlich enorm. Ich bin schneller, agiler und konnte vor allem bei meiner Sprungkraft ordentlich zulegen“, so Feth, der im Mannheimer Fußballkreis wohl zu den kleinsten Schlussmännern gehört. „Ich bin gerade mal 1,73 Meter groß“, lacht der Goalkeeper. „Das ist jetzt nicht gerade die beste Größe um zwischen den Pfosten zu stehen. Ich muss noch weiter an meiner Sprungkraft arbeiten, um auch bei hohen Bällen sicher zu sein“.

Überzeugt ist Feth vom diesjährigen Aufstieg mit Wallstadt: „In diesem Jahr gelingt es definitiv.“ Sein Ziel sei es mit der SpVgg eine Liga höher zu spielen und sich als Torhüter dort zu etablieren. Jetzt warten auf Wallstadt allerdings wichtige Partien: „Die kommenden Wochen können entscheidend sein. Da spielen wir gegen Lützelsachsen, Rheinau und Srbija.“

