Starke Defensive bringt den zweiten Platz

WEINHEIM.In der Basketball-Oberliga sind die Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim wieder auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Die Sharks besiegten den SSC Karlsruhe mit 70:64 (30:30). „Wir haben vor allem in der Defensive ein sehr gutes Spiel gemacht“, freute sich Trainer Robin Zimmermann. In den ersten beiden Vierteln lieferten sich beide Teams ein enges Spiel. Im dritten Viertel setzten sich die Sharks dann entscheidend ab. Angeführt von Topscorer Lukas Kreutzer zog die BG auf 65:45 (30.) davon und hatte auch in den letzten zehn Minuten alles im Griff. Da die direkten Konkurrenten USC Freiburg II und SG Heidelberg/Kirchheim patzten, sprang die BG wieder auf Rang zwei vor, der zu den Aufstiegsspielen in die Regionalliga berechtigt.

Die SG Mannheim II verlor gegen die SG EK Karlsruhe mit 64:76, hat den Ligaverbleib aber sicher. Die SG erwischte einen schlechten Start in die Partie und lag schon nach zehn Minuten mit 9:24 hinten. Die Karlsruher zogen in der Folge auf 41:22 davon und führten vor dem Schlussviertel deutlich mit 60:44. Binjam Tesfa war mit elf Punkten erfolgreichster SG-Schütze.

Die LSV Ladenburg unterlag dem Heidelberger TV mit 72:82 und ist nun Tabellenvorletzter. Die Römerstädter rannten in der ersten Hälfte stets einen Rückstand hinterher. Nach dem dritten Viertel führte die LSV dann aber mit 61:54. Doch im Schlussviertel gelang ihr nichts mehr. Der ebenfalls abstiegsgefährdete Heidelberger TV kam so zu einem deutlichen Sieg.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019