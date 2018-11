Starke Defensive der Academics

Heidelberg.Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg haben in der ProA mit 67:59 bei den Gladiators Trier gewonnen. „Beide Mannschaften kennen sich sehr gut aus den letzten Jahren, daher haben wir uns gegenseitig in der ersten Halbzeit nahezu neutralisiert. Die Defensive war heute sehr gut. Wir haben Trier nur wenige leichte Körbe zugelassen“, sagte Heidelbergs Trainer Branislav Ignjatovic, der Verbesserungsbedarf in der Offensive sieht: „Ich hoffe sehr, dass wir die kommenden Wochen die Leistung steigern können.“ Dennoch sei es wichtig gewesen, nach vielen vergeblichen Anläufen endlich einmal in Trier zu gewinnen. red

