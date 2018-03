Starke Entwicklung

Anzeige

Viernheim.Beim TSV Amicitia Viernheim scheint der Knoten geplatzt zu sein: Nachdem es bis Weihnachten gar nicht rund lief bei den Badenliga-Handballerinnen aus Südhessen, feierten sie zuletzt drei Siege und sammelten mit den sechs Punkten schon genauso viele, wie bis zur Winterpause. „Das gibt uns natürlich Rückenwind“, freut sich Matthias Kolander, der erst seit Dezember als Trainer der Viernheimerinnen im Amt ist, „über die sehr gute Entwicklung“, unter anderem mit einem Sieg gegen Spitzenreiter Nußloch. „Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen“, blickt er auf das Heimspiel morgen (18 Uhr) gegen den Tabellenachten TV Brühl.

Nach zwei Wochen Pause wollen die Handballerinnen der SG Heddesheim schnell wieder in Tritt kommen und mit einem Heimsieg morgen ab 15.30 Uhr gegen den Vorletzten TG Neureut ihren fünften Rang untermauern.

Klar dominierte der TV Schriesheim in der Hinrunde beim TSV Birkenau II und setzte sich mit 32:25 durch. Ein Ergebnis, das auch heute in der Schriesheimer Schulsporthalle ganz nach dem Wunsch von TVS-Trainer Marcus Otterstätter wäre. Damit könnten die Odenwälderinnen, die aktuell mit 9:21 Punkten Neunte sind, auf Distanz gehalten und der eigene Siebte Rang (12:18 Punkte) verteidigt werden. me