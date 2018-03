Starker Start, keine Punkte

Anzeige

MANNHEIM.Trotz eines guten Starts haben die Oberliga-Basketballer der SG Mannheim II beim Tabellenführer KIT SC Karlsruhe II eine 60:74-Niederlage einstecken müssen. Dabei kamen die Mannheimer sehr gut ins Spiel, lagen nach den ersten zehn Minuten mit 17:9 in Front. Doch die Karlsruher stellten ich immer besser auf die Defensive der SG II ein, entschieden das zweite Viertel deutlich mit 30:11 für sich und gingen so mit einer komfortablen Elf-Punkte-Führung in die Pause. Die SG II verkürzte noch einmal auf 54:60, doch im Schlussviertel zogen die Karlsruher entscheidend davon. Dante Bahamonde Knopke war mit 20 Punkten bester Werfer der SG II, die am Wochenende spielfrei ist.

In der Damen-Oberliga verloren die Spielerinnen der SG Mannheim ihre Heimpartie gegen den TV Freiburg-Herdern mit 52:59 (25:24) und rutschten vom sechsten auf den siebten Tabellenrang ab. In einer engen Partie lagen die Mannheimerinnen vor dem Schlussviertel noch mit 40:36 (30.) vorne. Doch der Tabellenneunte aus dem Breisgau zeigte einen ganz starken letzten Schlussabschnitt und holte sich letztlich verdient die zwei Punkte. Heike Fuchshuber erzielte 17 Punkte für die SG Mannheim, die am Sonntag, 15 Uhr, in der Neckarstadthalle auf den TSV Berghausen trifft. bol