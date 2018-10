Starkes Ende einer guten Saison

Mannheim.Mit den Attributen aufregend und denkwürdig wird der Mannheim²-Renntag in die Annalen des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim eingehen. Im bisher ersten mit 25 000 Euro dotierten Listenrennen auf der Flachbahn um den B.A.U.-Steher-Cup hatten die aus England und Frankreich angereisten Topfavoriten keine Chance gegen ein deutsches Duo mit Klüngel und seinem Jockey Maxim Pecheur sowie Wisperwind und Filip Minarik.

Im Ausgleich III (Preis des Tribühnentischs Nr. 8) gab es das erste tote Rennen in der 60-jährigen Trainer-Laufbahn des Seckenheimers Horst Rudolph, an dem er beteiligt war: Sein Pissarro teilte sich den Sieg mit Allegro Lady. Der Busenbender-Preis musste am Ende des Renntages noch einmal gestartet werden, weil beim ersten Versuch die Startboxen wegen eines Sturzes und zu viel Unruhe unter den Pferden aus Sicherheitsgründen zu früh geöffnet werden mussten und kurz danach vier Galopper reiterlos waren.

Außerdem bejubelten 5000 Besucher drei weitere Mannheimer Erfolge für den Seckenheimer Stallbesitzer Marco Klein. Für Aufsehen sorgte sein in den Vorwetten als Außenseiter gehandelter Wonderwall, der im Heinrich-Gräff-Gedächtnis-Preis auf 1200 der 1400 Meter unauffällig war, dann aber unter Amazone Maike Riehl aus dem Hinterhalt nach vorn preschte, die gesamte Konkurrenz stehen ließ und eine Siegquote von 294:10 Euro brachte; bei der Live-Übertragung der französischem PMU sogar 376:10. Weitere erste Plätze für Kitaneso im Ausgleich II (m:con-Preis) und Ignaz im wiederholten Rennen machten aus Marco Klein einen „sehr glücklichen Menschen“.

BRV-Präsident Holger Schmid hätte sich vielleicht etwas weniger Aufregung gewünscht, war aber letzten Endes hochzufrieden mit dem Verlauf des Saisonabschlusses zum 150. Geburtstag des Vereins. „Alles ist gut gegangen“, lobte er die Umsicht seines Starterteams. „Unsere erste Teilnahme an der PMU war mit einem Umsatz von fast 1,2 Millionen Euro höchst erfolgreich“, freute sich auch Vorstandsmitglied und Geschäftsführer Stefan Buchner.

Er war, so sagte Schmid, überdies zusammen mit Hauptsponsor Peter Gaul auch maßgeblich daran beteiligt, dass Mannheim sein erstes Flachbahn-Listenrennen erhielt. „Wir haben bewiesen, dass wir auch das können, die Steher-Distanz von 3100 Meter ist für die Waldrennbahn ideal“, sagte er nicht ohne Stolz. Die europaweit ausgeschriebenen Turf-Events sollen nun ein fester Programmteil werden.

Auch die Bilanz über die komplette Jubiläumssaison fällt positiv aus. „Wir haben einiges gewagt und viel gewonnen“, denkt er gerne an den Auftakt im März zurück, an die „schöne Stimmung“ beim After-Work- Renntag im Juni, an „sehenswerte Jagdrennen“ mit einer herausragenden „Badenia“. „Aber wir hatten mit dem Wetter auch sehr viel Glück“, gab er zu. Allerdings musste die Bahn unentwegt bewässert werden, um einen guten Bodenzustand zu halten.

