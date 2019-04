Starkes Feld im Jagdrennen

Mannheim.Der Badenia-Renntag am Sonntag (13 Uhr) ist fraglos der Saison-Höhepunkt auf der Seckenheimer Waldrennbahn. Nicht nur wegen des mit 10 000 Euro dotierten Ausgleichs II um den Jungheinrich-Preis, sondern vor allem wegen des 116. Jagdrennens um den Großen Heinrich-Vetter-Preis, für das 14 000 Euro Preisgelder ausgeschrieben sind.

Niemals zuvor waren die Lokalmatadore im Listenrennen über 4200 Meter so stark vertreten, denn Michael Himmelbach, der Ehrenpräsident des Badischen Rennvereins Mannheim Seckenheim (BRV), bringt mit Allez Y und Mariele zwei Galopper an den Start. Sogar zu den Favoriten gehört Box Office, ein achtjähriger, aus England kommender Wallach, der seit sechs Wochen der Familie des Vizepräsidenten Peter Gaul gehört. „Box Office hat konditionell aufgeholt und sein englischer Springstil wurde korrigiert. Weil in England die Hindernisse höher sind, sprang er immer zu hoch“, ist Besitzerin Gabriele Gaul mit den Fortschritten des Pferdes zufrieden. „Wir sind froh, wenn er sich platziert.“

„Hoch interessantes Rennen“

Michael Himmelsbach ist für jeden Rennverlauf gerüstet, denn während die sechsjährige Stute Allez Y als Dauerläuferin ein gleichmäßiges Tempo liebt, kann die zwei Jahre ältere Mariele, nicht nur jeden Tempowechsel mitgehen, sondern ist auch spurtstark. Dennoch dämpft der Besitzer seine Erwartungen „Es ist ihr erstes Rennen seit einem halben Jahr. Sie hatte sich vor dem Frühjahrsrenntag im Stall verletzt, die 4200 Meter könnten noch etwas zu lang sein. Allez Y ist auf dieser Distanz dagegen gut aufgehoben. Auf jeden Fall wird es ein hoch interessantes Rennen“, sieht Himmelsbach zwar leichte Vorteile für Box Office, aber keinen eindeutigen Favoriten.

Im Ausgleich II auf der Flachbahn kommt es zum Dauerduell zwischen dem von Marko Klein trainierten Kitaneso und Horst Rudolphs Pissarro. „Im Frühjahrsrenntag wurde er Dritter, aber in Saarbrücken hat er zuletzt enttäuscht. Eigentlich ist er in Form, doch die 1900 Meter sind für ihn etwas kurz“, hofft Rudolph jedoch auf die Bahnerfahrung seines achtjährigen Wallachs. Der gleichaltrige Kitaneso ist, so Coach Klein „konditionell wieder topfit, aber er läuft mit Höchstgewicht. Ich denke, er ist gut für die Dreierwette.“

Beide Seckenheimer Trainer sind zudem im Rahmenprogramm zahlreich vertreten. Gespannt sind sie, wie sich ihre Debütanten im Rennen der Dreijährigen schlagen. Klein schickt Flight to Honkong, Golden Tango („toll gezogen, sehr flink“), Khaleesi („besser für größere Distanzen“) und deren Halbschwester Sansa Stark in die Box, Rudolph Kajagoogoo („sie soll mitlaufen“) und Navid. „Mal abwarten, ob er für Rennen taugt oder besser ein Reitpferd wird.“

Ein immer spannendes Duell ist zudem im Ausgleich III das zwischen Kleins Smentana („sie wird besser sein als vor einem Monat“) und Rudolphs erfolgreichem Bill Ferdinand. Im Ausgleich IV über 1400 m soll Kleins zuletzt enttäuschende Wüstenlady die guten Trainingsleistungen bestätigen. Für Rudolphs Sarayu, Siegerin in Saarbrücken, könnte die Distanz zu kurz sein. Auf den 1900 Metern sind nicht nur Kleins Ignaz und Rudolphs Furous gemeldet, sondern auch Shark Attack des Mannheimer Besitzertrainers Karl-Heinz Neureuther und Kashani von BRV-Präsident Stefan Buchner. Zum Auftakt präsentierten sich erstmals Wild Comet (Klein) und Cachalot (Rudolph).

