Stars von morgen starten heute

Nach Top-Niveau sieht auch der Stabhochsprung der Frauen aus. Da geben zwei Neuseeländerinnen und eine Britin mit Bestmarken von 4,40 m und 4,35 m ihre Duftmarke für Tampere ab.

Es gehört zur Tradition, dass im Rahmen der Juniorengala auch eine Auswahl der Aktiven die schnelle Bahn und die guten Bedingungen nutzen, um Normen zu erreichen. Diesmal geht es um die Heim-EM, und der Andrang zu den Disziplinen 100 m, 200 m, 400 m, 800 m dazu Hürdensprint und Weitsprung der Frauen lässt nicht nach. Hier sind mit Nadine Gonska, Ricarda Lobe, Jessica-Bianca Wessolly und Alexandra Burghardt MTG-Asse zu sehen. Die Einlagewettbewerbe finden in am Sonntag im Anschluss an die Juniorengala statt (ab 14.50 Uhr).

Wettkämpfe für Behinderte

Erstmals sind auch integrative Wettkämpfe ausgeschrieben. Die Weltklasse der Para-Leichtathleten vertritt Kugelstoßer Niko Kappel, der nicht nur WM- und Paralympics-Gold holte, sondern Anfang Juni auch seinen eigenen Weltrekord auf 14,02 m schraubte. Geplant ist am Sonntag (13.20 Uhr) zudem eine Staffel, bestehend aus Rollstuhlfahrern, anderweitig Körperbehinderten, Fußgängern und geistig Behinderten. Das Staffelholz nimmt die deutsche Marathonmeisterin Fabienne Amrhein (MTG) in die Hand.

Die Juniorengala im Michael-Hoffmann-Stadion (Pfeifferswörth) beginnt am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Karten: 10 Euro (Kinder bis 12 Jahre 4 Euro). Beide Tage kosten 15 oder 8 Euro. sd

