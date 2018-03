Start in die Bundesliga

Anzeige

Mannheim.Der Wunsch nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga endete für die Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum im letzten Dezember unerwartet mit Rang vier im Finale. Wenn am kommenden Samstag in Stuttgart der erste Wettkampftag der neuen Saison ansteht, haben die Verantwortlichen der TG Mannheim wiederum keine konkreten Erwartungen. „Alle sollen ihre Übungen ordentlich durchturnen, dann werden wir sehen, wo wir stehen. Wir lassen uns aber gerne überraschen“, hält LZ-Trainerin Alina Rothardt, die zusammen mit Narina Kirakosjan das Erstliga-Team betreut, den Ball lieber flach. „Alle sind noch im Aufbau und turnen ihren ersten Wettkampf.“

Wie in der vergangenen Saison kann sie sich auf die 17-jährigen Amelie Föllinger, Florine Harder und Rebecca Matzon verlassen. Das Trio wird bei den vier Liga-Wettkämpfen an allen vier Geräten antreten. Die übrigen Einsätze teilen Muriel Klumpp (14 J.) und Hannah Dietz (13 J.) unter sich auf. Sollte jemand ausfallen, stehen die zwölfjährigen Neulinge Bea Fichtner und Paula Vega bereit.

Föllinger und Harder sind schon so fit, dass sie vom DTB für den Team-Wettbewerb beim Weltcup in Stuttgart (Mitte März) nominiert wurden.