Start-Ziel-Sieg auf der Insel

Ilvesheim.Vier Jahre verbrachte die SpVgg Ilvesheim zuletzt in der A-Klasse. Mit der Meisterschaft kehrt der Club nun ins Mannheimer Fußball-Oberhaus zurück, corona-bedingt wurde das Klassement nach dem 18.Spieltag als Abschlusstabelle gewertet. Bis dahin hatten die Insulaner mit 100 erzielten Toren, den wenigsten Gegentreffern und einer makellosen Heimbilanz von neun Siegen Maßstäbe gesetzt. Die Entscheidungen des Verbandstages Ende Juni kürten die Insulaner vorzeitig zum Meister, wenngleich SpVgg-Trainer Marco Annese (Bild) damit gerechnet hatte, dies auch auf sportlichem Wege zu erreichen.

„Natürlich hätten wir den Erfolg gerne auf dem Platz erreicht – mit all den Emotionen, die dazu gehören. Das wurde uns ein Stück weit genommen“, sagt der frühere Klasse-Stürmer, betont aber, dass er die Entscheidung des Saisonabbruchs vollumfänglich mitträgt. „Die Gesundheit geht vor.“

Für die SpVgg Ilvesheim war es fast ein Start-Ziel-Sieg. Schlechter als Dritter war die SpVgg nie, ab dem 11. Spieltag wurde die Spitze übernommen. Zu diesem Zeitpunkt war Annese bereits klar, dass mit seinem Team ernsthaft zu rechnen ist. „Nach den ersten fünf, sechs Spielen wusste ich, dass etwas drin ist. Alle haben mitgezogen, wir haben guten Fußball gespielt und die Partien klar gewonnen“, fasst er die Zutaten für das Erfolgsrezept zusammen.

Einstelliger Platz als Wunsch

Und tatsächlich fegte das Team durch die Liga, fuhr viermal ein zweistelliges Endergebnis ein und spielte sich zeitweise in einen Rausch. Die Mit-Garanten für die Torflut waren die Brüder Camilleri. Angreifer Vittorio war mit 37 Treffern als Tormaschine parat, und Alessandro spann im Mittelfeld die Fäden. Doch die beiden gingen den Weg in die Kreisliga nicht mit und wechselten noch eine Etage weiter nach oben zum FV Brühl. Ersatz holte Annese dafür umgehend ebenfalls aus der Landesliga. Vom VfL Kurpfalz Neckarau kommen Fabian Stempel und Aykan Okur. Ihnen folgt Mubarik Abdikarim von der SG Viernheim. Daniel Fischer wurde aus der B-Klassen-Mannschaft hochgezogen. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kader und denke, dass wir um einen einstelligen Tabellenplatz mitspielen können“, will Annese nichts mit dem Abstieg zu tun haben. wy

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020