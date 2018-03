Steffen Ulmrich hakt auch Sandhofen ab

Anzeige

Der Sieg für Ulmrich in Sandhofen kam nun nicht so überraschend. 2017 siegte das Talent der MTG Mannheim schon in Rheinau und Feudenheim. Nun also Sandhofen. Übrigens: Ulmrich ist nicht nur auf der Bahn und Straße ein Gewinner-Typ, sondern konnte mit DM-Bronze und einer EM-Teilnahme sein Talent auch schon im Gelände unter Beweis stellen. Ulmrich hatte am Ende einen Vorsprung von 46 Sekunden auf Michael Chalupsky (32:59,9). Der Langstreckenläufer der TSG 78 Heidelberg versuchte alles, doch gegen den Elan des 15 Jahre jüngeren Konkurrenten hatte er letztlich keine Chance. Dritter wurde Triathlet Steffen Kundel (34:04,7) vom DSW Darmstadt.

Alicia Koßmann musste bei den Frauen hart um ihren Sieg kämpfen. Am Ende setzte sie sich die 19-Jährige von der SG Leutershausen mit der Endzeit von 39:38,4 Minuten knapp gegen die vier Jahre ältere Doreen Simon (Stimmelsport Worms, 39:41,0) durch. Auch die Dritte, Simone Hoffmann vom TSV Amicitia Viernheim, war nicht allzu weit weg. Sie wies letztlich die Zeit von 39:58,2 Minuten auf. Insgesamt beendeten 447 Teilnehmer den 10-Kilometer-Straßenlauf. Die 32. Auflage in Sandhofen mit allen ihren Rennen hatte 886 Teilnehmer am Start. bol

Info: Alle Ergebnisse unter www.br-timing.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018